Pau Gasol est remplacé comme vice-président de la NBPA

L’un des joueurs les plus importants de la NBA a remplacé Pau Gasol en tant que vice-président de la Association des joueurs de la NBA. Après l’expiration du mandat espagnol pendant trois ans, Kyrie Irving Il a été nommé comme son successeur lors de la réunion des joueurs qui s’est tenue lundi, juste après le week-end des étoiles.

Gasol n’a actuellement aucun équipement et collabore avec les Portland Trail Blazers, une équipe où il avait signé mais où il ne pourrait jamais faire ses débuts pour une blessure qui l’a maltraité et l’a exclu de la Coupe du monde. Entre être hors de la ligue en tant que joueur et que son mandat qui avait commencé en 2017 a expiré, la NBPA a décidé que Irving serait son successeur.

La représentation espagnole n’a pas complètement disparu de la NBPA, car il convient de rappeler que José Calderón continue de travailler comme assistante spéciale de Michelle Roberts, la directrice exécutive.

