Pau Gasol estime que la saison NBA se terminera grâce à des “solutions innovantes”

Pau Gasol, international espagnol de basket-ball, pense que le La NBA recherchera des “solutions innovantes” pour terminer la saison et qu’est-ce contester les séries éliminatoires pour le titre, mais sans public dans les salles en raison de la pandémie de coronavirus.

“L’objectif de la NBA est que la saison ne soit pas perdue, que certaines séries éliminatoires puissent se jouer même si elle est sans public et qu’il puisse y avoir un champion. Nous verrons si c’est possible, il faut trouver des solutions innovantes pour retourner à l’activité avec la sécurité maximale possible, en protégeant tout le monde. J’ai le sentiment qu’ils vont le faire, nous verrons comment “, a-t-il déclaré à Vamos.

Gasol a regretté la situation que le virus connaît en raison du coronavirus et a lancé un message de sensibilisation sociale. “2020 est une année très difficile pour tout le monde, inimaginable ce que nous vivons.”

“Nous devons être responsables”

“Dans toutes les situations défavorables il faut faire de l’introspection et de la réflexion, être conscient de la crise des coronavirus et de ses effets, s’assurer de faire sa part, être responsable gagner autant de temps que possible pour avoir suffisamment de mesures pour retrouver la sécurité “, a-t-il demandé.

Personnellement, ses plans “ont changé” comme le reste de la société et bien qu’il affirme que la pandémie lui fait gagner du temps dans son rétablissement, il a également Cela l’affecte de ne pas pouvoir quitter son domicile aux États-Unis pour tester ses progrès.

“Mon objectif principal est maintenant de récupérer, que le pied continue son chemin. En raison de la pandémie, j’ai gagné un peu plus de temps pour la récupération, bien qu’elle ralentisse en raison du manque d’accès à l’équipement et aux tests que j’ai dû faire. Maintenant, je pense que le pied va bien, l’os est solide et me permet de recommencer à jouer au basket “, a-t-il reconnu.

En ce moment, il continue de s’entraîner à la maison dans le but de retourner aux champs. “Je m’entraîne et je bat son plein, comme si je partais en compétition cet été ou en septembre si une saison a commencé à avoir cette option. ”

