Pau Gasol, les options pour être aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021

Les légendes méritent de dire au revoir avec style. Pau Gasol Il fait face au dernier tronçon de sa carrière en se serrant au maximum sans avoir à dire au revoir au basket avec un pied bandé et loin de la piste. Le meilleur joueur de l’histoire du basket-ball espagnol avait de grands espoirs pour le match cet été lors de l’épreuve olympique avec l’équipe espagnole, mais le report de la Jeux olympiques de Tokyo à 2021, introduit des nuances de certaines inconnues qui peuvent être interprétées de différentes manières. La récupération physique de l’Espagnol après une blessure martyrisée depuis plus d’un an n’était pas très fluide et il y avait certains doutes quant à sa disponibilité à concourir cet été, il faut donc voir le verre à moitié plein.

Dans cette ligne, l’entraîneur a exprimé Sergio Scariolo dans de récentes déclarations où il a montré son optimisme quant à la présence de Sant Boi à Tokyo à l’été 2021. “Cela me donne le sentiment que le report lui donne une opportunité supplémentaire d’arriver dans des conditions”, a déclaré l’italien. “Ce qui se passe dans le monde est sérieux et je pense que je serai fier lorsque nous reviendrons à la compétition, nous le ferons en pleine forme et sachant que ce que nous vivons ne sera jamais oublié”, a commenté un Scariolo qui a souligné l’opportunité qu’il représente pour Pouvoir travailler plus sereinement, sans délais et rejoindre une équipe pour acquérir un rythme compétitif.

“Ça va être bon pour lui car s’il était arrivé disponible cet été, il l’aurait fait sans rythme compétitif et très juste de sa blessure. Il a maintenant toute une saison devant lui pour concourir et retrouver des sensations sur la piste quand il passe enfin la blessure. ” Et c’est qu’avant ce scénario, plusieurs options pour l’avenir à court terme sont proposées pour Pau Gasol. Tous passent par une récupération complète d’ici septembre ou octobre, dans le but d’entrer dans les plans d’une équipe pour la saison 2020/21. Les options sont de tenter votre chance à NBA, où une franchise pouvait lui faire confiance en tant que centre de rotation et mentor, ou revenir à FC Barcelona à la recherche de minutes.

Il ne semble pas probable que Pau jouisse de beaucoup de détails dans la ligue américaine, où la vitesse des transitions peut considérablement réduire ses options déjà au bord de 40 ans, alors peut-être que rentrer chez lui était une option non négligeable. Cependant, l’équipe de culé ne semble pas dynamique sur le plan économique et a la position d’un centre complet, même si elle pourrait se passer d’Ante Tomic pour faire de la place aux Espagnols. Il faudra être très attentif à l’évolution de son rétablissement car ce que personne ne veut penser c’est qu’il y a la possibilité de ne jamais voir Pau Gasol jouer au basket.

