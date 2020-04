Pau Gasol: “Nous avons besoin de la mentalité de Kobe pour sortir de ça”

Pau Gasol Il est réapparu en public depuis le début de la quarantaine mondiale en raison de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus. Le joueur espagnol a expliqué ses sentiments actuels sur tout ce qui se passe dans une lettre ouverte publiée dans La Tribune des joueurs.

Dans cette lettre, Gasol appelle le peuple américain à être fort, car c’est à cette époque que la maladie commence à avoir un impact puissant sur le pays. L’espagnol parle de Kobe Bryant, son ex-partenaire est malheureusement décédé en janvier d’un accident d’hélicoptère, à titre d’exemple pour surmonter ce grave problème:

«Nous devons nous préparer à tous les revers qui se produiront dès que la réalité qui nous attend à l’horizon arrivera. Cela me fait penser à quelque chose que j’ai appris d’un ancien partenaire. La manière dont il a répondu à tous les obstacles qui lui ont été placés sur la façon dont il était admirable. C’était Kobe Bryant. Les choses qu’il m’a enseignées sont plus que jamais entendues dans mon cœur et dans mon esprit. Pour l’instant, nous avons besoin de sa mentalité. “

Nous résisterons !!!!!!! ——————– pic.twitter.com/Ymf8ouIFUx

– Pau Gasol (@paugasol) 1 avril 2020

Par ailleurs, Pau Gasol a évoqué les Jeux Olympiques, dont il a déclaré qu’après y avoir participé en 2020, il prendrait sa retraite. Ajournée d’un an, elle reste dans l’air qu’elle y soit ou non présente:

“Je me préparais et me remettais d’une grave blessure pour pouvoir participer aux Jeux olympiques. Tokyo était à l’horizon et j’espérais figurer sur la liste des entraîneurs. Mais tout cela était avant que le monde entier ne soit paralysé.”

