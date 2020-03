Pau Gasol parle du coronavirus et de son retrait professionnel

L’un des dommages collatéraux que le sport pourrait avoir dans le coronavirus serait de priver tous les fans de voir Pau Gasol contester la Jeux olympiques de Tokyo 2020… Ou non? Le CIO a déjà exprimé la possibilité réelle de reporter la nomination et au cas où le centre espagnol réussirait à se remettre, les options devraient être établies pour le revoir avec les manteaux nationaux. Le Catalan est confiné aux États-Unis, essayant de poursuivre son travail de rétablissement au milieu de tous les changements que la pandémie a provoqués dans le monde.

“Je suis encore dans une phase où il y a de l’incertitude quant à mon avenir, mais je suis avec espoir et optimisme. Nous donnons du temps aux os et vérifions continuellement comment ça se passe. Le gros problème avec cette blessure est que j’ai rechuté. J’espère que je pourrai reprendre le jeu et tout l’effort que Je fais votre récompense. Je ne porte pas de béquilles depuis un mois et je ne porte pas non plus de botte orthopédique. J’essaie de continuer à travailler dans la piscine et le gymnase pour que la récupération ne s’arrête pas, mais il faut attendre que l’os soit solidifié pour augmenter la charge d’effort “, assure dans le journal ElPais l’espagnol, qui ne sait toujours pas s’il jouera à nouveau.

Sa grande motivation était d’aider l’équipe espagnole à Tokyo 2020, mais le fait que ce rendez-vous soit dans l’air peut générer des sensations diverses au Sant Boi. “Je lutte contre cette blessure depuis plus d’un an, il est inévitable de penser au retrait, mais j’espère que le moment n’est pas venu. Ce sera une année très difficile. Ma blessure, l’accident de Kobe, maintenant cette pandémie … Je suis un personne très positive et j’essaye de trouver la motivation entourée de mes proches. Les blessures prendront du temps à guérir », explique Pau avant de préciser la perte de Kobe Bryant.

“Il me faudra du temps pour l’assimiler, je ne peux pas exprimer avec des mots ce que cela a signifié pour moi. Il nous a laissé un énorme héritage et j’ai été très ému de voir comment tout le monde lui a rendu hommage”, raconte l’Espagnol avant de parler de la coronavirus. “Il est temps d’être très responsable, de suivre les recommandations du gouvernement et de l’OMS et de gagner cette bataille. Il sera nécessaire de réfléchir à ce que nous allons faire en tant que société lorsque tout cela sera terminé et d’essayer d’émerger plus fort. Le virus nous a tous pris au dépourvu.” et il y a eu trop de confiance “, dit-il.

Interrogé pour savoir si une suspension de Jeux olympiques de Tokyo 2020 cela pourrait altérer son travail de récupération, Pau est prudent. “Cela va prendre plus de temps que prévu, je le crains. Tout est dans l’air et nous évaluerons quand des décisions fermes seront prises. Je suis sûr que le mieux sera fait pour la santé des athlètes et des supporters”, a déclaré un homme qui pourrait voir comme un éventuel report avantageux à octobre, pour avoir plus de temps face à la reprise. Cependant, s’ils étaient reportés à 2021 ou 2022, les choses seraient peut-être compliquées par la difficulté de Pau Gasol Peut suivre le rythme de plusieurs saisons en NBA.

