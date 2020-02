Pau Gasol pointe sur la liste de Scariolo pour Tokyo

Pau Gasol Il reste quelques semaines avant de pouvoir marquer la fin de sa carrière aussi bien en basket professionnel qu’en équipe nationale espagnole. Comme l’a souligné ‘AS’, celui de Sant Boi met fin ces jours-ci à son traitement dans l’os naviculaire du pied gauche. Un processus dans lequel si le pivot subit la charge progressive auquel vous devez faire face, vous aurez de nombreuses options pour être sur la liste de Sergio Scariolo pour Jeux olympiques de Tokyo 2020.

La FEB a déjà conçu un plan pour que Pau commence le basket-ball et puisse ainsi atteindre la dernière semaine de juin, date à laquelle l’équipe championne du monde se réunira et pourrait être en pleine condition pour être l’un des membres de l’expédition. Tous les joueurs attendent avec impatience le 6 juillet, date à laquelle le plus ancien des Gasol atteindra 40 ans.

