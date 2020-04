Pau Gasol pourrait prendre sa retraite au FC Barcelone en 2021

C’est le rêve de tous les culés depuis un imberbe et piquant Pau Gasol quitter le club en route pour NBA. Sa carrière dans FC Barcelona C’était aussi bref qu’impressionnant et prolifique dans les titres, et l’espoir est toujours resté de voir le centre espagnol s’habiller à nouveau en Blaugrana. Juan Carlos Navarro a essayé par tous les moyens de l’attirer dans l’équipe et de revenir partager la piste avec lui, mais Pau s’est énormément installé aux États-Unis et est resté un joueur important jusqu’à la grave blessure au pied gauche. Avec les Jeux olympiques de Tokyo 2021 à l’horizon et l’envie de jouer quelques minutes s’il est possible de se remettre pleinement, l’opportunité de rentrer chez lui est réactivée.

Et il semble difficile que Pau puisse jouer un rôle important dans une équipe NBA. Son âge avancé et les blessures graves qu’il essaie toujours de surmonter peuvent empêcher les franchises de parier sur cette légende du basket-ball, qui peut être punie par le rythme rapide de la ligue américaine. Interrogé pour cette raison sur le podcast Zach Lowe, l’Espagnol est beaucoup plus réceptif à l’idée de retourner dans son club d’origine qu’il ne l’était les années précédentes. “J’ai toujours dit que mon rêve était de tirer le meilleur parti de ma carrière NBA, je veux continuer à jouer avec les meilleurs et dans la meilleure ligue du monde et j’ai toujours été conscient que plus je pourrais le faire, plus il serait difficile de revenir à Barcelone”, a assuré un Pau qui partage le rêve de rentrer chez lui avec Marc Gasol.

“Mon frère a une pensée similaire à la mienne, mais avec Gérone. Pour nous deux, cela signifierait beaucoup de rentrer chez nous et de terminer notre carrière là-bas. Bien que mon idée soit de continuer aux États-Unis, il ne fait aucun doute que l’option de retour est attrayante”, a condamné un homme qui aura besoin de quelques minutes pour être convoqué par Sergio Scariolo à l’épreuve olympique, tant qu’il résout définitivement la blessure au pied gauche. “Ma priorité est de récupérer, maintenant tout est en l’air. Je dois juste me concentrer sur ce que je peux contrôler, ça ne sert à rien de penser à Tokyo. Je dois rester positif, y aller de jour en jour. Je pense que le coronavirus va les faire un peu tard mais je continue d’essayer de travailler et de rester ferme dans mes routines “, a déclaré Paul Gasol ce qui fait rêver tous les fans de sa présence à Tokyo l’été prochain.

