Pau Gasol remercie le personnel soignant pour son travail

Toujours en convalescence d’une blessure ennuyeuse qui l’a retiré des pistes ces derniers mois, le centre de Sant Boi voulait envoyer un message de soutien à tous les travailleurs qui font un travail louable en ces temps de coronavirus. Le Catalan a utilisé son profil Twitter pour remercier le travail du personnel de santé qui aide à contrôler la pandémie, ainsi que les «travailleurs» anonymes qui permettent à la population de garder les services de base à portée de main.

Sans grand feu d’artifice. Juste lui et sa caméra de téléphone portable. Avec la simplicité et la proximité qui le caractérisent. Pau Gasol démontre, une fois de plus, son engagement et son empathie pour la société, quelque chose à louer à cette époque d’athlètes pieux.

Le message du double champion NBA dans le compte officiel de la ligue américaine de basket-ball se lit comme suit:

“Je sais que beaucoup d’entre vous sont encore habitués à la distanciation sociale. Je viens d’une famille de médecins. Je veux juste que chacun d’entre nous prenne un moment pour remercier tout le personnel de santé qui œuvre pour empêcher la propagation du virus. Ils consacrent de longs quarts de travail pour aider tous ceux qui en ont besoin. Nous apprécions tout ce que vous faites pour nous. Je veux également envoyer une reconnaissance aux travailleurs qui sont au pied du canyon et qui offrent des services essentiels à la population durant cette pandémie. Nous devons tous apporter notre grain de sable pour aider à stopper la propagation. Soyez fort et restez en sécurité“. La parole de Pau.

