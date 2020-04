Pau Gasol rêve d’atteindre Tokyo 2021

Le meilleur basketteur de l’histoire de l’Espagne, Pau Gasol, s’est entretenu aujourd’hui avec le site officiel de la FIBA ​​de la santé du catalan et de sa possible participation aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. Malgré le plan initial de Pau, “avoir suffisamment de temps pour soigner ma blessure, être en forme et jouer mes cinquième Jeux olympiques à Tokyo à 40 ans », il semble que le retard dû au coronavirus pourrait affecter ses plans.

Selon le mot de Gasol, “Maintenant, j’ai plus de temps pour récupérer, mais je dois jouer de manière compétitive pour atteindre l’été 2021 à un niveau élevé pour les Jeux Olympiques.” Pau a déclaré que «à l’été 2021, j’aurai 41 ans, ce qui est un défi. C’est quelque chose qui m’excite, car je suis très compétitif “et assuré que” ce sera sûrement mon dernier tournoi “.

Enfin, les anciens Spurs et Lakers ont déclaré que la clôture parfaite de sa carrière serait «de remporter une médaille olympique, une d’or. Je pense que ce serait la meilleure façon “, bien qu’avec le report, il ait également ajouté que” je pensais aussi que je n’aurais peut-être pas la chance de jouer à nouveau, même si j’ai eu une belle carrière et je serai quand même heureux “.

