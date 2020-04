Pau Gasol révèle le surnom curieux que lui a donné Kobe Bryant

Pau Gasol a fait une curieuse révélation lors de son apparition dans la série La Resistencia, mise en scène de David Broncano. L’ancienne star de la NBA, en train de se remettre de sa blessure, et actuellement sans équipe, Il a dévoilé le nom que son ami Kobe Bryant lui a dirigé pendant les années qu’ils ont partagées en tant que coéquipiers des Lakers.

Les anciens Lakers compté les deux surnoms qui lui ont donné dans ses premières années dans la NBA: L’Hispanique et après son arrivée chez les Lakers, Pablo Escobar. Le premier était évidemment pour le film Gladiator, le deuxième était Kobe Bryant lui-même qui l’a mis quand ils ont partagé une équipe à Los Angeles.

“Il voulait mon instinct de tueur”

“Ils m’en ont donné deux: l’Hispanique, pour ‘Gladiator’, qui a joué la musique du film et tout. Kobe m’a appelé Pablo. Kobe a toujours essayé de faire sortir la fureur de moi et il m’a appelé Pablo à cause de Pablo Escobar “, a-t-il expliqué.

“Pas parce que j’étais un trafiquant de drogue, mais à cause de cet instinct meurtrier et pour vaincre l’un des miens. Pour obtenirr cette agressivité m’a comparé à lui “, a expliqué Pau Gasol.

Depuis sa mort en janvier dernier, Pau Gasol a promis de porter le plus possible l’héritage de son ami Kobe Bryant. Le joueur espagnol était très excité les jours après la mort de son ami, lui dédiant des messages émotionnels et des discours et se souvenant avec amour de la façon dont son ami l’avait surnommé pour tirer le meilleur parti de lui.

