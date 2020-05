Pau Gasol révèle que Kobe Bryant l’a appelé «Pablo»

Lorsque les Lakers de Los Angeles ont échangé contre Pau Gasol au cours de la saison 2007-08 de la NBA, ils sont devenus des prétendants au championnat avec lui et Kobe Bryant.

En 6,5 saisons ensemble, Gasol et Bryant ont remporté des championnats consécutifs en trois apparitions consécutives à la finale de la NBA et sont devenus frères.

Comme il s’est écoulé un peu plus de trois mois depuis le décès de Bryant, cela a été difficile pour toutes les personnes impliquées, en particulier pour son coéquipier et son frère.

Tout en réfléchissant à leur temps ensemble, Gasol a révélé que Bryant l’appelait «Pablo» et a expliqué la signification du surnom, selon Marca:

“Kobe m’a appelé Pablo … Kobe a toujours essayé d’éteindre mon feu intérieur et il m’a appelé Pablo à cause de Pablo Escobar.”

Alors que Gasol a surmonté son étiquette «douce» lors de la finale de la NBA 2010 contre les Celtics de Boston, le surnom devait l’aider à être agressif sur le terrain de basket:

“Pas parce qu’il était un trafiquant de drogue, mais à cause de cet instinct meurtrier … Pour [help me] obtenir cette agressivité, il m’a comparé à lui. “