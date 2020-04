Pau Gasol se souvient d’avoir rencontré Kobe Bryant pour la première fois après le commerce Lakers-Grizzlies

Les Lakers de Los Angeles ont complètement changé leurs perspectives de championnat au cours de la saison NBA 2007-08 lorsqu’ils ont échangé contre Pau Gasol pour s’associer à Kobe Bryant.

Dans leur temps ensemble, Bryant et Gasol participeraient à trois finales consécutives de la NBA, remportant deux d’entre eux en 2009 et 2010. Bryant et Gasol sont devenus un autre grand duo homme-garde qui sort de l’histoire des Lakers.

Hors du terrain, Bryant et Gasol ont formé une confrérie qui durerait toute une vie. Ils sont rapidement devenus de grands amis et c’est cette amitié qui leur a permis de se pousser mutuellement pour être meilleurs sur le terrain. Au moment où Gasol a quitté les Lakers, le lien entre lui et Bryant était incassable.

Récemment, Gasol a raconté l’histoire de la première fois que lui et Bryant se sont rencontrés en personne après son échange avec les Lakers et ce qu’il a recueilli de cette interaction, selon Zach Lowe d’ESPN:

«C’était très tôt et c’était tout de suite… quand j’ai rejoint l’équipe à Washington D.C. après mon physique à Los Angeles. L’équipe était sur la route, j’ai rejoint l’équipe, et je n’allais pas jouer. Ils ont eu un match l’après-midi le lendemain dimanche, je n’allais pas jouer ce match. Je n’ai pas eu la chance de pratiquer ou de faire quoi que ce soit. Et Kobe m’avait envoyé un texto depuis le moment où j’ai été échangé et quand je suis arrivé à Washington D.C., il voulait m’arrêter dans ma chambre et me parler et m’accueillir dans l’équipe. Je lui ai dit: “Hé, ça va, il va être tard comme 1h30 environ, tu n’as pas à le faire. On peut attendre jusqu’à demain si tu veux. »Et il m’a dit:« Non, non, non, non, je viens. »Alors il est venu… évidemment j’ai été heureusement surpris et il m’a dit:« Hé, je suis heureux que vous soyez ici, je suis très excité, c’est génial, mais maintenant, allons gagner un championnat. »Dès le début, il essayait vraiment d’envoyer un message de ce que ça allait être et de ce qu’il était sur le point et le genre d’état d’esprit auquel je devais être. Perdre et ne pas gagner de matchs en séries éliminatoires… comme ça s’en va. Ici, nous allons aller pour un championnat et c’était vraiment génial et unique et incroyable pour moi de sa part de me montrer quel type de leader il était. “

Cette histoire n’est qu’une autre de la longue collection d’histoires qui montrent le type de leader de Bryant. Cependant, c’est un peu spécial en sachant que c’était pour Gasol et la relation qui s’est formée à partir de réunions comme celle-ci.

Lorsque Bryant est décédé tragiquement le 26 janvier, Gasol était sans surprise le cœur brisé et est même retourné à Los Angeles pour offrir un soutien à la famille Bryant.

C’est cette première réunion dans cette chambre d’hôtel de Washington D.C. qui a créé ce lien à vie.