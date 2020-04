Pau Gasol s’ouvre sur Kobe Bryant “ manquant ”

Dans son article pour The Players’s Tribune, Pau Gasol a expliqué comment il «manquait» beaucoup à la légende des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, pendant la pandémie de coronavirus.

Gasol dit qu’il n’a jamais côtoyé un gars comme Kobe qui a si bien réagi à l’adversité.

“Kobe me manque vraiment ces jours-ci, et les choses qu’il m’a enseignées sont plus fortes que jamais dans mon esprit et dans mon cœur”, a déclaré l’ancienne star des Lakers à propos de Kobe.

«Nous avons besoin de cette mentalité en ce moment. Nous n’avons peut-être pas beaucoup de contrôle, mais nous avons encore des choix. La façon dont nous répondons à la pandémie et ses conséquences définiront ce moment de notre histoire. Sortirons-nous de cette reconnaissance et de notre solidarité – ou de notre ressentiment et de notre division? Ça dépend de nous.”

Personne dans l’histoire de la NBA n’a sans doute mieux géré les moments difficiles que Kobe Bryant.

L’icône des Lakers a subi d’innombrables blessures, a tiré un coup franc sur un Achille déchiré, a remporté un championnat avec Pau Gasol après que tout le monde a dit qu’il n’allait pas en gagner un autre après le départ de Shaq, et est devenu le meilleur joueur de l’histoire de la franchise – le l’équipe tout le monde pense quand quelqu’un évoque le mot «NBA».

Kobe a terminé sa carrière avec les Lakers avec une moyenne de 25,0 points, 5,2 rebonds et 4,7 passes décisives. Il a remporté cinq championnats et a été MVP à deux reprises en finale et MVP en saison régulière en 2008.

Bryant a fait partie de l’équipe des étoiles 18 fois avec les Lakers, remportant quatre fois le titre de joueur par excellence du match des étoiles. certes, il n’y aura jamais d’autre Kobe.

Gasol exhorte tout le monde aux États-Unis à canaliser leur mentalité Mamba intérieure et à attaquer cette pandémie COVID-19 avec la bonne attitude, mais il veut aussi que tout le monde soit intelligent à ce sujet en restant à l’intérieur et en pratiquant la distanciation sociale.