Pau Gasol, sur l’annulation des Jeux: “Il faudra faire très attention pour pouvoir arriver dans des conditions à 2021”

Pau Gasol et Rudy Fernández Ils ont fait un live sur Instagram dans lequel ils ont expliqué comment ils mènent la crise de coronavirus dans leurs maisons. À un moment donné, Rudy a demandé à Pau ce qu’il pensait que les annulations avaient été annulées. Jeux olympiques et ceci a été répondu par Sant Boi:

“C’était la chose la plus normale dans les circonstances. Il faut superposer la santé de chacun, non seulement les joueurs, mais les bénévoles et les travailleurs. Il faudra faire très attention pour pouvoir arriver dans des conditions. L’important maintenant c’est que la situation aller mieux. ”

