Pau Gasol utilise la mentalité de Kobe Bryant pendant la pause de la saison NBA 2019-2020

Il semble que le monde ait été mis en pause alors que la pandémie de coronavirus a forcé les gens à rester à l’intérieur et à éviter tout contact avec d’autres dans l’espoir de réduire la propagation.

La NBA était l’une des nombreuses ligues sportives professionnelles qui ont été obligées de suspendre leurs saisons, mais le problème croissant a fait craindre qu’il ne reprenne pas cette année.

Il y avait un optimisme récent qu’un retour à la mi-juin était possible, mais cela semble trop optimiste dans l’état actuel des choses.

Pau Gasol est récemment sorti et a déclaré que la mentalité de Kobe Bryant face à l’adversité l’avait aidé pendant cette période difficile, via The Players’s Tribune:

Cela me fait penser à quelque chose que j’ai appris d’un ancien coéquipier. La façon dont il a réagi aux revers a été l’une des choses les plus remarquables que j’ai vues dans ma vie. Il considérait l’adversité comme un grand enseignant et une occasion de grandir. Ce coéquipier était Kobe Bryant. Kobe me manque vraiment ces jours-ci, et les choses qu’il m’a enseignées sont plus fortes que jamais dans mon esprit et dans mon cœur.

Gasol a ajouté que ce type de mentalité permet à la nation de traverser cette crise:

Nous avons besoin de cette mentalité en ce moment. Nous n’avons peut-être pas beaucoup de contrôle, mais nous avons encore des choix. La façon dont nous répondons à la pandémie et ses conséquences définiront ce moment de notre histoire. Sortirons-nous de cette reconnaissance et de notre solidarité – ou de notre ressentiment et de notre division?

Bryant était bien connu pour sa capacité à relever tous les défis et à y faire face, quelque chose qu’il a montré à la fois sur et hors du terrain et c’est une compétence que tout le monde pourrait utiliser en ce moment. Gasol et Bryant ont forgé une relation étroite pendant leur séjour ensemble avec les Lakers de Los Angeles et leur amitié s’est poursuivie bien après leurs jours de jeu.

Bien que Bryant ne soit plus là, son esprit et son héritage sont toujours bien intacts et cela est attesté par les paroles de Gasol. Bryant a inspiré des millions de personnes à s’améliorer en s’attaquant à l’adversité et en l’utilisant comme une expérience d’apprentissage pour créer des résultats positifs et c’est quelque chose qui devrait rassurer les autres pendant cette période difficile.

Cependant, les sports seront en attente jusqu’à ce que des progrès soient réalisés sur la situation des coronavirus. Cela pourrait prendre beaucoup de temps avant la reprise du basket-ball, donc tout le monde doit faire sa part et rester à la maison pour le moment.