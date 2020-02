Pau Gasol va au rythme de Luis Fonsi … Despacito!

Pau Gasol reste immergé dans son processus de récupération pour être dans les meilleures conditions possibles au mois de juin, date à laquelle il sera 40 ans, très probablement, dans la liste des sélectionnés par Sergio Scariolo faire face à la Jeux olympiques de Tokyo 2020. Le pivot a déjà commenté à ‘AS’ dans une interview que ce mois-ci allait être la clé, car il allait commencer à travailler avec des charges et cela dépendrait en grande partie de sa présence dans l’équipe nationale.

En outre, le Sant Boi a été interviewé par efe et a souligné que sa rééducation est sur la bonne voie et a également laissé le temps pour la blague. “Je vais” lentement “comme dirait Luis Fonsi”, a-t-il déclaré. En outre, il a déclaré que le partage des costumes avec son grand ami Kobe Bryant était un tournant. “J’ai adopté cette mentalité mamba, qui m’a aidé à être là où je suis maintenant et il va beaucoup me manquer”, a-t-il déclaré.

.