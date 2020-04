Pau: “La pandémie a ralenti ma reprise”

Pau Gasol Il se remet d’une blessure au pied gauche depuis mai 2019 (il y a près d’un an), ce qui a contrecarré ses plans pour jouer les séries éliminatoires avec Milwaukee Bucks et plus tard la Coupe du monde de basketball chinois avec l’équipe nationale. Espagnol.

Pour le vétéran espagnol, son intention de récupérer pour revenir aux champs le plus tôt possible et se préparer à la Jeux olympiques Tokyo 2021 n’a pas changé malgré la quarantaine provoquée par la crise sanitaire du coronavirus. En fait, Gasol dit que l’internement lui profite en ce qui concerne le temps de récupération:

«Mon objectif principal a toujours été la récupération de mon pied. En raison de la pandémie, j’ai réussi à gagner un peu plus de temps pour la récupération. Je m’entraîne et je suis complètement réhabilité. Ma mentalité est de récupérer complètement comme si j’allais participer à la compétition. cet été, même si ce n’est pas le cas. “

Nager dans une mer de chemises vertes, Pau Gasol apporte un panier clé —— # LakeShow2010 pic.twitter.com/SR08WW3JDj – The Lakers (@LosLakers) 16 avril 2020

Cependant, Pau Gasol assure lui-même que cette quarantaine en cours de vie a aussi sa part négative lorsqu’il s’agit de disposer de tous les éléments nécessaires à la bonne rééducation de votre pied:

“Bien que j’ai plus de temps, il faut aussi dire que le confinement à domicile ne me permet pas d’accéder aux tests que j’ai dû effectuer et au matériel nécessaire pour renforcer mon pied. Pour l’instant je ne pense qu’à ça J’ai réussi à retrouver toutes mes forces, l’os était solide et je pouvais jouer au basket le plus tôt possible. “

