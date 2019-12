Paul George a reçu une ovation debout en retour à OKC

Dimanche soir, Paul George a été accueilli par des applaudissements et une ovation debout.

C'était presque comme s'il n'était jamais parti. Presque.

Le Thunder ne fait généralement pas de vidéos hommage, mais la façon dont l'organisation a accueilli George avant son premier match à Oklahoma City depuis qu'il a demandé un échange aux Clippers en juillet est à peu près aussi proche que possible.

Lors de l'annonce de la composition de départ, l'annonceur a reconnu les contributions de George «à l'équipe et à la communauté». Selon Erik Horne de The Athletic, le message était accompagné de photos et d'un message de «Merci, Paul» , sur la carte vidéo.

Selon Royce Young d'ESPN, Sam Presti voulait honorer le temps que George a passé en tant que membre de la communauté d'Oklahoma City, à la fois sur et hors du terrain.

"Je l'ai déjà dit, PG était un acte de classe avec notre organisation et notre communauté", a déclaré à ESPN le directeur général de Thunder, Sam Presti. «Il est resté quand il avait d'autres options et il a montré du respect pour nos fans, notre communauté et notre organisation non seulement pendant qu'il était avec nous, mais aussi depuis qu'il est rentré chez lui à Los Angeles. J'espère que les gens le reconnaîtront lorsqu'ils penseront à son mandat. "

Billy Donovan a approuvé l’évaluation de son directeur général.

"Paul est un gars formidable, j'ai adoré travailler avec lui", a déclaré Donovan avant le match. «Je pense que tout le monde avait l'impression qu'il allait juste partir après la première année, mais il avait toujours les deux pieds dans le cercle, traitait tout le monde avec respect et continue de le faire. C’est un gars formidable. J'espère que c'est une bonne chose pour lui, parce que c'est un gars vraiment génial et qu'il nous a donné tout ce qu'il avait pendant son séjour ici. »

George a passé deux saisons à Oklahoma City avant de demander à être échangé.

Il a marqué 18 points pour aller de pair avec deux rebonds, trois passes décisives et deux interceptions dans la défaite 118-112 des Clippers face à OKC.