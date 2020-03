Paul George consacre un quai de pêche à l’étang d’Oklahoma City

Avant le match d’Oklahoma City Thunder contre les Los Angeles Clippers, Paul George s’est arrêté à South Lakes Park pour mettre la touche finale à un projet qu’il avait commencé en jouant pour le Thunder.

George a dédié le quai de pêche de South Lakes Park et a participé à la coupe du ruban lundi.

Ce projet a commencé dès novembre 2017 lorsque la Fondation Paul George a créé une initiative extérieure avec le département de la conservation de la faune de l’Oklahoma.

Selon l’Oklahoman, sa fondation a parrainé le programme OK Fishing In the Schools pour 13 écoles du district scolaire d’Oklahoma City et a organisé une collecte de fonds pour le meilleur golf l’année dernière.

Lundi, George s’est tenu avec un groupe d’enfants tenant des cannes à pêche pour couper le ruban et ouvrir le quai.

Bien sûr, le quai a été conçu pour ressembler à un terrain de basket.

“L’idée de démarrer ma fondation a commencé ici”, a déclaré George à une foule sur le quai, selon The Oklahoman. «Et ça vient de vous les gars qui m’embrassent et m’acceptent comme l’un des vôtres. Et en retour, honnêtement, je ne connaissais pas d’autre moyen que de redonner et de faire partie de la communauté. “

George a été rejoint par certains coéquipiers des Clippers, l’entraîneur-chef de Los Angeles Doc Rivers et le directeur général du Thunder Sam Presti, selon l’Oklahoman.

George est un ardent pêcheur depuis son enfance, allant souvent avec son père et ses enfants dans le quartier, selon l’Oklahoman. Il a déclaré au média qu’il enseignait à sa fille, qui avait 3 ans lorsque l’article a été publié en 2017.

Le Thunder et les Clippers jouent à 19 h. Mardi à Chesapeake Energy Arena.

