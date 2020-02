Paul George et Los Angeles Clippers: une signature ratée?

Los Angeles Clippers, entre la dernière Free Agency (Kawhi Leonard et Paul George) et le marché des transferts et rachats d’hiver (Marcus Morris et Reggie Jackson), a réussi à renforcer ses effectifs de telle manière que, d’une année à l’autre, il a réussi à se faufiler parmi les principaux favoris pour remporter le titre de NBA.

Cependant, cette saison, la compétition est toujours énorme. Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Denver Nuggets … Il existe de nombreuses équipes qui aspirent également à réaliser l’anneau et mènent une campagne de rêve régulière. Si les Clippers veulent se tenir debout dans les séries éliminatoires, ils devront être plus inspirés que jamais, en particulier leurs deux stars principales, Kawhi et George.

Mais, jusqu’à présent, cela ne s’est pas produit. Kawhi Leonard a répondu aux attentes définies dans un récent MVP de la finale. Mais Paul George, quant à lui, n’a pas réussi à s’adapter au jeu de franchise Angelina.

En plus d’avoir raté 22 des 56 matchs joués jusqu’à présent par les Clippers, le niveau de l’ancien joueur d’Oklahoma City Thunder a considérablement baissé par rapport à l’année dernière. Cette saison affiche une moyenne de 21,7 points, 6,1 rebonds et 3,9 passes décisives. L’année précédente, il avait atteint 28 points, 8,2 rebonds et 4,1 passes décisives par match.

Il faut se rappeler qu’il était même dans les piscines dans le combat parce qu’il était le MVP de la saison. En fait, il était dans le Top 3 final lors du vote derrière Giannis Antetokounmpo et James Harden. Un mauvais niveau en séries éliminatoires peut condamner certains Clippers qui ont tout donné pour l’avoir dans l’équipe.

