Paul George réagit en jouant aux Lakers en séries éliminatoires

Dans un affrontement très attendu, les Los Angeles Lakers et LA Clippers se sont finalement battus avec leurs têtes d’affiche respectives en duo – LeBron James et Anthony Davis, et Kawhi Leonard et Paul George de Clippers respectivement – tous sur le terrain pour la première fois. Interrogé sur d’éventuelles confrontations en séries éliminatoires entre les deux équipes, Paul George pense que c’est une bonne chose, notamment parce que “vous voulez rivaliser avec les meilleurs” Il est vrai que le match de dimanche soir a été un régal pour les téléspectateurs.

Paul George à propos des Lakers en séries éliminatoires: “C’est ce que vous voulez, vous voulez jouer le meilleur. Vous voulez rivaliser avec les meilleurs. La bonne chose à ce sujet, c’est que nous sommes tous les deux ici.”

Paul George a mené les Clippers avec 31 points, six planches et trois interceptions. Kawhi Leonard, quant à lui, a connu une bonne soirée avec 27 points. Cependant, il n’a terminé qu’avec 2 planches, contre 7,5 habituels par match. De plus, pour la première fois cette saison, l’attaquant superstar n’a pas enregistré une seule passe.

Les Clippers n’ont généralement pas bien bougé le ballon tout au long du match, terminant le match avec 15 revirements, soit trois de plus que leurs 12 passes décisives. L’équipe n’a également récolté que quatre passes décisives en seconde période. De plus, Lou Williams a eu du mal avec seulement 3 sur 11 sur le terrain. De plus, la récente acquisition de Marcus Morris est passée de 0 à 9 sur le terrain. Leonard a noté après le match qu’ils “n’avaient pas joué avec trop de rythme ce soir”.

D’un autre côté, Anthony Davis a mené les Lakers avec 30 points, avec huit planches et deux interceptions. LeBron James a réalisé une performance générale, avec 28 points, neuf passes décisives et sept rebonds. Notamment, Avery Bradley a également récolté 24 points et deux interceptions. Par conséquent, leur équipe a terminé le match avec 22 passes décisives contre les Clippers.

Malgré le fait que les fans se disputent sur qui fera le championnat, il est clair que tout match entre les deux équipes sera passionnant.