Paul Pierce détaille le fan des Lakers, mais a été sélectionné par les Celtics lors du repêchage de la NBA en 1998

Pour la plupart des fans des Los Angeles Lakers, le nom de Paul Pierce apporte un certain dédain et une aversion car il était un méchant qui n’a eu aucun problème à leur coller lors de la finale de la NBA 2008.

Les Boston Celtics ont gagné en six matchs, éliminant les Lakers lors du dernier match et Pierce remporterait le prix du meilleur joueur de la finale de la NBA 2008.

Bien que les Lakers finiraient par se venger lors de la finale de la NBA 2010, Pierce est resté un joueur impopulaire pour les fans même après la fin de son mandat avec les Celtics. Son attitude et son comportement sur le terrain, surtout en jouant pour Boston, le rendaient facile à détester, mais il semblait se délecter.

Cependant, Pierce a grandi à Inglewood et était un grand fan des Lakers grandissant en Californie du Sud. Dans un épisode de «All The Smoke» avec Matt Barnes et Stephen Jackson, Pierce a discuté de son fandom Lakers avant de devenir un Celtic, tel que transcrit par CBS Los Angeles:

«J’ai un pull Lakers que je portais tous les jours à l’école», se souvient Pierce. «C’était un sweat à capuche. Qui ne pouvait pas être fan de Laker? J’ai grandi dans la rue du Forum, juste là, à Inglewood, en regardant Magic. Je détestais les Celtics. Vous de Los Angeles, et encore moins d’Inglewood, où se trouve le Forum, bien sûr, vous êtes un fan de Laker. Comment pourriez-vous ne pas l’être? C’est donc ce qui est vraiment ironique quand j’ai été recruté par les Celtics. “

Quiconque a grandi en tant que fan des Lakers dans les années 1980 considérait les Celtics comme leur rival et ennemi compte tenu de leurs batailles épiques lors des finales NBA au cours de cette décennie. Les deux équipes se sont rencontrées trois fois au cours de cette période, Los Angeles remportant le match 2-1. Magic Johnson et Larry Bird ont titré ces batailles et les deux ont revitalisé la NBA et l’ont aidée à devenir le sport et la marque mondiale qu’elle est aujourd’hui.

Pierce est l’un des meilleurs joueurs de basket-ball à sortir de la région de Los Angeles et il est sûr de faire le Hall of Fame à un moment donné en raison de son impressionnant curriculum vitae de basket-ball professionnel. Il a été joueur all-star à 10 reprises avec un MVP de championnat et de finale pour compléter ses distinctions, ce qui rend son cas solide à tout le moins.

Bien qu’il aurait été amusant de voir Pierce enfiler le violet et l’or à un moment donné de sa carrière, sa présence dans ces équipes des Celtics a aidé à créer certains des jeux les plus intenses et les plus agréables à regarder pour les fans.