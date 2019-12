Paul Pierce dit que Kyrie Irving devrait jouer le ballon à son retour

Le gardien des Brooklyn Nets Kyrie Irving est l'un des meilleurs buteurs de la NBA, et la légende des Celtics de Boston, Paul Pierce, pense que ses compétences devraient être mises à profit lorsqu'il reviendra sur le terrain.

Selon Stefan Bondy du New York Daily News, Pierce a déclaré mercredi dans "The Jump" d'ESPN que les Nets devraient éliminer Irving du ballon et que Spencer Dinwiddie continuerait de courir.

Irving a raté les 16 derniers matchs en raison d'un conflit à l'épaule droite. Le 13 décembre, l'entraîneur des Nets, Kenny Atkinson, a déclaré que Irving avait travaillé sur le terrain à l'entraînement ce jour-là, mais qu'il n'avait pas été autorisé à entrer en contact.

«Je pense que vous devez jouer les deux. Et je pense vraiment que Kyrie est un meilleur joueur hors du ballon parce que Dinwiddie est dans le système depuis un an, ils se sont vraiment amusés l'année dernière, ils sont allés en séries éliminatoires, donc ils sont vraiment habitués à ce qu'il joue avec ce groupe de base, »A déclaré Pierce. "Maintenant, Kyrie a joué son meilleur ballon de basket avec Cleveland, avec LeBron étant le ballhander principal."

Irving est l'un des meilleurs gardiens de la ligue, mais tout au long de sa carrière, il a été un buteur. Bien qu'il soit un passeur solide, Irving est un seau naturel. En 11 matchs cette saison, Irving a atteint en moyenne un sommet en carrière de 28,5 points par match. Irving a une moyenne de carrière de 22,4 points par match.

Dinwiddie est également un bon joueur, mais il possède un ensemble de compétences plus propices à produire une attaque qui coule. Il a récolté en moyenne 6,3 passes décisives par match cette saison. Lors des 16 matchs manqués par Irving, Dinwiddie a récolté en moyenne 7,4 passes décisives.

Cette saison a sans doute été la meilleure de Dinwiddie à ce jour, et il gagnera probablement des étoiles. Il enregistre en moyenne un record de 21,4 points en carrière par match et tire 43,0% du terrain.

Irving jouer plus le ballon pourrait fonctionner, mais seulement s'il est disposé à abandonner certaines tâches de manipulation du ballon. Irving prospère avec le ballon dans ses mains et fait des jeux de manière isolée. Cette saison, Irving affiche une moyenne de 3,5 points sur les isolements, selon NBA.com. Et en tant que gardien à la hausse, Dinwiddie affiche une moyenne de 3,3 points sur les isolements.

Quand Irving reviendra, les Nets ne devraient pas retirer Dinwiddie de la formation de départ – cela perturberait probablement son groove. Mais démarrer Irving et Dinwiddie ensemble pourrait aider les Nets à maximiser les talents des deux gardes.

