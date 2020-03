Paul Pierce et Brian Scalabrine parlent du sixième match de la finale 2008

Nous ne sommes pas loin du douzième anniversaire de la Boston Celtics ’Banner 17, et cela s’est concrétisé dans le match 6 des finales NBA 2008 sur le terrain de l’équipe.

Pour de nombreux fans, ce fut un moment indélébile gravé dans nos mémoires, et certainement pas moins pour les joueurs qui ont hissé le trophée Larry O’Brien ce soir-là.

Établissant le record du plus grand nombre de matchs éliminatoires disputés en une saison, il s’agissait de la 26e inclinaison des Celtics des éliminatoires de la NBA 2008, et eux et leurs ennemis, les Lakers de Los Angeles sentaient le grind.

Mais la foule locale a propulsé Boston vers une victoire éclatante, la marge de 39 points de victoire la plus grande de l’histoire de la ligue pour un match pour le titre.

Regardez la vidéo ci-dessus pour entendre le grand homme Brian Scalabrine et la légende des Celtics Paul Pierce raconter leur souvenir de cette nuit fatidique. Alors que les blessures et la malchance ont privé les Big Three d’une autre bannière en leur temps ensemble à Boston, ils auront toujours ce moment – et ne se lasseront jamais de s’en souvenir.

.