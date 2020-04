Paul Pierce et Matt Barnes croient que Kobe Bryant a endurci Pau Gasol après la défaite en finale de la NBA en 2008

Lorsque les Lakers de Los Angeles ont échangé pour Paul Gasol lors de la saison 2007-08 de la NBA, cela a envoyé des ondes de choc à travers la ligue car il était le joueur de poste idéal pour s’associer à Kobe Bryant.

Les Lakers jouaient déjà certains de leurs meilleurs matchs de basket-ball avant le déménagement, mais l’arrivée de Gasol a permis de déverrouiller l’attaque triangulaire de l’entraîneur-chef Phil Jackson et propulsé l’équipe en finale de la NBA 2008.

Cependant, Gasol et Bryant se sont affrontés contre les Celtics de Boston qui ont présenté un grand trois dans Paul Pierce, Ray Allen et Kevin Garnett. Le trio a vaincu les Lakers en six matchs et la résistance physique et mentale de Gasol a été remise en question alors qu’il semblait patauger sous les lumières.

Cela a pris deux saisons, mais Gasol s’est racheté dans le match revanche lors des finales NBA 2010, remportant un énorme succès dans le septième match décisif et aidant les Lakers à remporter leur 16e championnat NBA.

Lors d’une récente apparition sur le «All The Smoke Podcast» avec Matt Barnes et Stephen Jackson, Pierce a expliqué comment Bryant avait aidé Gasol à devenir un joueur plus fort:

«Nous avions quatre All-Stars… vous le savez? Il en avait deux, il avait Pau Gasol, mais il a endurci Pau Gasol. Parce que cette première finale, nous avons traversé Pau Gasol… Il en a fait un Temple de la renommée. »

Barnes intervint également, mentionnant comment Bryant semblait inculquer une partie de sa personnalité à Gasol:

«Il l’a rendu beaucoup plus difficile. Je ne pense pas que vous puissiez enseigner le chien, mais Kobe a mis une partie de son chien à Pau et c’est drôle que vous le reconnaissiez … Il l’a égaré dans la langue qu’il voulait. Quelle que soit la langue dont Pau avait besoin, Kobe l’aurait expliqué dans cette langue. Kobe n’a pas [expletive] quand il s’agissait de perdre, mec… Il n’a pas [expletive] environ.”

Gasol a malheureusement porté le label «soft» après sa performance décevante lors de sa première apparition en finale, mais Bryant a pu tirer le meilleur parti de lui et l’aider à éliminer le descripteur indésirable. Bryant a déclaré que Gasol devait devenir le «cygne noir» et ce dernier a pu y parvenir en jouant avec plus de force dans le poste et en affirmant sa volonté sur de nombreuses possessions clés.

Gasol était l’un des Lakers les plus aimés pendant son mandat en raison de sa personnalité et de son jeu sur le terrain et il est juste que son maillot soit accroché au Staples Center un jour à l’avenir, car il a joué un rôle clé dans l’organisation de deux championnats à Los Angeles.