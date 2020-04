Paul Pierce parle du déficit de 24 points des Celtics dans le quatrième match de la finale de 2008

L’avantage du recul est que tout semble destiné, prédéterminé par le destin – mais lorsque les Celtics de Boston sont tombés dans un déficit de 24 points face aux Lakers de Los Angeles dans le match 4 de la finale de la NBA 2008, la bannière 17 semblait loin d’être certaine d’être sur son chemin.

Une défaite contre les Lakers aurait égalisé la série 2-2 avec un autre match à domicile pour L.A., ce qui aurait pu mettre les Celtics en mesure de revenir à Boston en trois matchs contre deux.

Mais les Celtics se sont battus et ont obtenu la victoire 97-91 sur la route, et se sont mis en place pour remporter le championnat en conséquence – mais qu’est-ce que ça fait d’avoir regardé ce trou énorme, et de ne pas en creuser aurait pu représenter l’une des plus belles saisons des Celtics jamais enregistrées?

On a posé exactement cette question à l’attaquant Paul Pierce lors d’une apparition avec son coéquipier Kendrick Perkins dans un récent épisode de “The Jump” d’ESPN.

Sa réponse?

“Lorsque vous payez pour l’une des équipes les plus tenaces, les entraîneurs les plus tenaces et l’une des défenses les plus tenaces de tous les temps, nous n’avons pas transpiré une seule fois”, a commencé le produit Kansas.

«Nous avons toujours eu l’impression de revenir. Aucune avance n’était sûre autour de notre défense parce que nous avions le meilleur joueur défensif du jeu – sans doute l’un des meilleurs joueurs défensifs de tous les temps – en Kevin Garnett. Perkins, Rondo, nous avions l’une des plus grandes défenses. Nous avons toujours eu l’impression que nous allions nous donner une chance et cela nous a gardé cette confiance. »

“Nous avons juste continué à briser l’avance une fois que nous avons obtenu les deux à la fin du troisième”, a ajouté la vérité.

Pierce marquerait 20 points et 7 passes pour mener le retour historique de Boston, Ray Allen 19 points et 7 rebonds et Kevin Garnett 16 points et 11 planches, mais ce fut vraiment un effort d’équipe aux deux extrémités du terrain qui a sauvé le match pour Boston.

“Je pensais que notre défense était excellente”, a déclaré Brown à l’époque via Howard Beck du New York Times. “Je pensais que Paul a mené la charge en allumant Kobe.”

Ce fut le plus grand retour en finale depuis que Elias Sports Bureau a commencé à conserver des records lors de la saison 1970-71 de la NBA.

Un Paul Pierce était certain de venir, même sans le recul.

