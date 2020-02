Paul Pierce partage l’histoire d’une relation unique avec Red Auerbach

L’attaquant Paul Pierce est l’un des meilleurs joueurs à avoir porté l’uniforme des Celtics. Il a pu interagir avec de nombreuses légendes de l’équipe, dont Red Auerbach.

Pierce a révélé certaines des interactions qu’il a eues avec le légendaire entraîneur des Celtics et GM lors d’une émission de NBC Sports à Boston intitulée Passing the Torch avec l’actuel garde des Celtics Kemba Walker. Il se souvient du cas où il a pu parler avec Auerbach, un amateur de cigares, via Gabby Guerard de NESN:

«Je me souviens de la première fois que je l’ai rencontré, il est entré dans les vestiaires et il avait un cigare, il n’était pas allumé au moment où je l’ai rencontré. Il était comme “Pierce, viens ici” et j’étais comme “Moi?” Je ne savais même pas qu’il savait qui j’étais, alors je suis comme “Homme, que se passe-t-il maintenant? Ai-je fait quelque chose? », A-t-il ri. “Et il est venu et m’a dit:” Oui, je vous ai regardé au Kansas et vous savez, vous devez travailler sur ceci et travailler sur ça “, alors il m’a toujours dit ce que je devais faire mieux, et je respectais cela par lui…”

“Ensuite, je suis un Celtique à part entière, deuxième ou troisième année, et il est entré là-bas et maintenant je marche dans l’arène, je sens le cigare. Tu sens le cigare maintenant, chaque fois qu’il vient, il va être allumé. Je vais dans les vestiaires, je commence à attacher mes chaussures, je me dis «Oh Red doit être là», c’est dans l’air, personne d’autre ne va fumer dans l’arène », se souvient Pierce. “Et donc il est venu et après chaque match, il m’a donné un cigare et je l’ai mis dans mon casier. Alors maintenant, je suis comme, j’ai tous ces cigares dans mon casier et je dis: «Vous savez, je ne vais pas allumer cela jusqu’à ce que je gagne un championnat.” “

Il a finalement pu allumer un de ces cigares après que les Celtics ont remporté le championnat contre les Lakers de Los Angeles en 2008, deux ans après la mort d’Auerbach en 2006.

C’est un bon moment pour les fans des Celtics de savoir que deux de leurs plus grandes icônes ont vécu des moments comme ça dans les coulisses.