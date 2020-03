Paul Pierce: “Pau Gasol ira au Hall of Fame grâce à Kobe”

All The Smoke, l’un des podcasts NBA les plus écoutés actuellement aux États-Unis, avait récemment comme invité l’ancien joueur et légende des Boston Celtics, Paul Pierce, pour passer en revue les aspects les plus pertinents de sa carrière professionnelle, maintenant que la crise des coronavirus a entraîné la suspension définitive de la ligue.

Au cours du programme réalisé par Matt Barnes et Stephen Jackson, une grande partie du temps a été consacrée à parler de la figure du défunt Kobe Bryant. Les mots de Pierce sur la légende des Los Angeles Lakers étaient:

“Normalement, je n’avais rien ou presque rien à voir avec mes rivaux, mais j’étais différent avec lui. Mes confrontations avec lui m’ont fait devenir le joueur que je suis devenu. Contre beaucoup j’ai joué énervé, mais il m’a juste instillé un sentiment de respect.”

L’une des facettes que Paul Pierce a le plus soulignées à propos de Bryant était sa capacité à améliorer ses coéquipiers. Comment il les a traités pour qu’ils puissent donner le meilleur d’eux-mêmes. Sur ce, il a donné l’exemple de l’espagnol Pau Gasol:

“Il a traité Pau très durement. Lors des premières finales que nous avons disputées, en 2008, nous avons réussi à le surmonter avec facilité. Mais en 2009 … il semblait être un joueur destiné à entrer au Temple de la renommée de la NBA. Il est allé dans la tête de Gasol pour le renforcer mentalement. C’était comme dresser un chien. Ils parlaient la même langue sur le terrain. “

