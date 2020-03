Paul Pierce révèle qu’il portait une arme à feu après avoir été poignardé en 2000

Il est difficile de blâmer quelqu’un d’être paranoïaque après avoir été poignardé une fois, sans parler de 11 fois.

Et c’est exactement ce qui est arrivé à la star des Celtics de Boston, Paul Pierce, en septembre 2000 dans une boîte de nuit de la région, ce qui entraînerait un effondrement du poumon – mais en quelque sorte aucun match manqué dans la saison 2000-01 de la NBA qui a commencé quelques semaines plus tard.

Pierce a révélé que la peur intense d’être à nouveau attaqué le tourmentait après l’incident, changeant sa vie de manière surprenante.

Cela l’a amené à éviter les foules et à porter une arme à feu pour se protéger pendant un certain temps après les coups de couteau, dont il a parlé dans un épisode du podcast All the Smoke, animé par les anciens pairs de la NBA Stephen Jackson et Matt Barnes.

“Les gens ne savent pas cela, mais j’ai porté une arme à feu pendant deux ans juste après cela”, a déclaré Pierce. «J’étais tellement paranoïaque. Je l’ai gardé dans la voiture, je l’avais sur moi, j’étais tellement paranoïaque après ça. J’étais comme, je ne pouvais pas être dans la foule. “

“Quelque chose comme ça vous arrive, mec, c’est traumatisant”, a-t-il ajouté.

Pierce a même engagé un service de surveillance policière 24h / 24 pendant un certain temps, par mesure de précaution. «Ça te change, mec. Vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas qui regarder, vous êtes sur vos gardes. “

D’une manière ou d’une autre, Pierce a réussi non seulement à éviter de manquer des matchs cette saison malgré l’attaque violente, mais aussi à gérer l’une des meilleures saisons de sa carrière.

Le joueur all-star à 10 reprises a récolté 25,3 points, 6,4 rebonds et 3,1 passes décisives par match cette saison-là, une saison parmi les 5 meilleures de sa carrière en 18 saisons.

