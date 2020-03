Paul Silas échangé, les Celtics deviennent la première équipe à 61 matchs

Le 14 mars 1972, le futur attaquant du Celtic de Boston, Paul Silas, a été échangé à la franchise du Massachusetts par les Phoenix Suns, et n’en était pas content.

En compensation de la renonciation au projet de droits du joueur Charlie Scott, le légendaire président des Celtics, Red Auerbach, a pressé les Suns pour obtenir des actifs, lui octroyant le contrat de Silas en échange d’avoir laissé Scott aller à Phoenix.

Le natif de l’Arkansas, qui vient d’acheter une maison en Arizona, était mécontent même s’il était conscient de la mystique croissante entourant Boston.

“C’était difficile… je ne voulais tout simplement pas y aller, alors Red Auerbach a commencé à me parler et ainsi de suite et je n’avais tout simplement pas grand-chose à dire”, a expliqué Silas via Jonathan Abrams de Grantland. “Je ne voulais pas y aller.”

Finalement, l’équipe et en particulier Auerbach gagneraient le grand homme réticent, qui est venu dans l’organisation après un certain temps avec Red et son esprit obsédé par le basket-ball.

«Je lui parlerais de basket-ball, de ceci, de ça, peu importe», a proposé Silas. «C’était juste spécial. Il était tellement intelligent et j’ai commencé à aimer y être. »

Silas remportera deux de ses trois anneaux avec Boston en 1974 et 1976.

Les Celtics sont également devenus la première équipe à remporter 61 matchs il y a 54 ans aujourd’hui, en tant que John Havlicek, Tommy Heinsohn, Willie Naulls, Sam et KC Jones, et les Celtics dirigés par Bill Russell ont porté les Celtics de 1964-65 au nombre record de victoires avec une victoire de 106-98 contre les Warriors de San Francisco à domicile.

Cette itération de l’équipe finirait par gagner le championnat NBA 1965 contre le plus ancien rival de Boston, les Los Angeles Lakers.

.