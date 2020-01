Paul veut prendre sa retraite «là où il est apprécié», laisse entendre que cela pourrait être OKC

Lorsque Sam Presti a envoyé Russell Westbrook aux Rockets en échange de Chris Paul et de choix de repêchage, la croyance était que le séjour de Paul en OKC serait court.

Le Thunder devait le déplacer avant le début de la saison. On s’attendait à ce que Paul veuille partir pour rejoindre un concurrent alors qu’il continue à la fin de ce qui sera certainement une carrière au Temple de la renommée.

Mais aucune de ces choses ne s’est concrétisée.

Paul reste sur place, en partie parce que son énorme contrat rend difficile la recherche de partenaires commerciaux potentiels. Mais Paul a également exprimé son opinion sur ce que font les Thunder.

Dans une récente interview avec Men’s Health, Paul a été interrogé sur sa retraite, qui à 34 ans est plus tôt que tard. Il a dit qu’il voulait terminer sa carrière dans un endroit où il était apprécié. Et cet endroit pourrait être à Oklahoma City.

«L’année dernière, c’était Houston. Quand j’étais à Los Angeles, je voulais y mettre fin. Là où je veux terminer ma carrière, c’est quelque part où vous êtes apprécié. Cela ressemble à une réponse étrange, mais c’est la partie la plus cool même en ce moment en Oklahoma. J’ai commencé ma carrière là-bas. La vie est arrivée et je me suis retrouvée là-bas, et c’était génial d’être de retour avec tout le monde. »

Paul a commencé et joué dans les 41 matchs pour le Thunder jusqu’à présent cette saison, avec une moyenne de 16,5 points, 6,5 passes décisives et 5,0 rebonds par match.

