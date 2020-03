PDG de Rockets sur les prochaines étapes du Coronavirus: & # 039; Tout est sur la table & # 039;

Le PDG des Houston Rockets, Tad Brown, a déclaré que l’équipe pensait que ses jeux devraient toujours être joués au milieu de l’épidémie de coronavirus en cours aux États-Unis, mais il n’a pas exclu d’autres mesures de précaution – y compris la possibilité de jouer à des jeux sans fans.

Brown a noté que de nombreuses précautions avaient déjà été prises, comme limiter l’accès aux vestiaires au personnel essentiel uniquement; nettoyage accru dans tout le Toyota Center; des stations de désinfection supplémentaires dans le bâtiment; et une nouvelle signalisation concernant les bonnes pratiques d’hygiène.

“Nous essayons de pécher par excès de prudence, mais nous fonctionnons également avec bon sens”, a déclaré Brown, qui a expliqué que les Rockets consultaient de nombreux professionnels et experts de la santé.

Cependant, des mesures plus drastiques n’ont pas été exclues pour les semaines à venir. Mercredi, Adrian Wojnarowski d’ESPN a rapporté que la NBA discutait d’options telles que l’élimination des fans des bâtiments pour les jeux, ou même la suspension des opérations de jeu pour une période de temps.

Une conférence téléphonique est prévue mercredi avec tous les propriétaires de la NBA, tandis que deux autres conférences téléphoniques auront lieu jeudi pour les présidents d’équipe et les directeurs généraux, a rapporté ESPN.

La NBA discute d’un certain nombre de possibilités – y compris l’élimination des fans des jeux ou, plus radicalement, la suspension des opérations de jeu pour une période de temps. Les décisions sur ces options restent compliquées par le fait qu’il y a eu une telle quantité limitée de tests publics pour le coronavirus. https://t.co/1XQXajNTXS

“Il y a eu des appels tous les jours”, a déclaré Brown. «C’est en temps réel. Je parle à Tilman [owner Tilman Fertitta] plusieurs fois par jour. “

“Nous nous assurons d’écouter tous les professionnels de la ligue, et nous parlons également à nos professionnels de la santé”, a ajouté Brown.

Alors que Brown a déclaré que les Rockets pensaient que les jeux devraient se poursuivre, il a laissé ouverte la possibilité que d’autres mesures soient prises. Interrogé sur la possibilité de matchs sans fans, Brown a déclaré mardi:

Nous allons avoir plus de ces discussions [Wednesday]. Il y a eu beaucoup de discussions sur le marché général, et j’ai eu différentes conversations avec des gens que je vais garder pour moi. Demain, il y aura une discussion plus large du point de vue de la ligue, et nous avons hâte d’avoir d’autres informations sur lesquelles nous pourrons prendre une décision.

Tout est sur la table, tout a été discuté. Nous sommes impatients de continuer à jouer à nos jeux. Nous pensons que c’est la meilleure ligne de conduite dans un environnement où nous sommes vraiment prudents et responsables dans notre façon de procéder.

Lorsqu’on lui a demandé si toute décision concernant l’utilisation de l’aréna serait pour la ligue dans son ensemble ou marché par marché, en fonction du risque de coronavirus local, Brown a déclaré que ces discussions n’avaient pas encore eu lieu.

“C’est l’une de ces choses où nous devons vivre notre vie”, a déclaré Brown. «Nous devons opérer comme nous le faisons normalement.»

“Mais vous devez le faire dans le temps que nous vivons aujourd’hui, où nous devons être très prudents et écouter les experts en soins de santé sur la façon dont nous pouvons fournir l’environnement le plus sûr possible.”

Selon le New York Times, les données de mercredi matin indiquaient 1 015 cas de coronavirus aux États-Unis, dont 31 décès. Parmi ces cas confirmés, 30 se trouvaient dans l’État du Texas, et plus de 10 dans la grande région de Houston.

Le prochain match des Rockets est prévu jeudi soir à Los Angeles contre les Lakers. La Californie a déclaré un «état d’urgence» en raison du virus, qui n’a pas encore eu lieu au Texas.

