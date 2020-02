Pélicans contre Lakers Cotes, pronostics et pronostics: où est la valeur de Zion contre LeBron Round 1?

Crédit:

Chris Elise / NBAE via .. Sur la photo: un gros plan de LeBron James # 23 des Lakers de Los Angeles

25 févr.2020 16 h 53 HE

Pélicans chez Lakers Cotes, pronostics et pronostics

Écart: Lakers -7,5

Plus / Moins: 239

Heure: 22 h ET

TV: TNT

Zion contre LeBron et AD.

Il n’est pas plus étoilé que ça. Est-ce que Zion prendra le flambeau tôt ou LeBron and Co. montrera-t-il aux Pels parvenus que les Lakers sont en effet les meilleurs de l’Ouest? Nos experts décomposent tout cela ci-dessous.

Tendances de paris à connaître

Au moment de la rédaction du présent rapport, 51% des billets à tartiner sont sur les pélicans +7,5 chez Lakers. Ce ne serait que la sixième fois cette saison que LeBron and Co. n’a pas reçu la majorité des paris. Au cours des cinq matchs précédents, L.A a obtenu 4-1 SU et 3-2 ATS. – John Ewing

Rapport d’action pointu

Cinquante-trois pour cent des paris frappent les Pélicans, mais le pourcentage d’argent réel parié, combiné avec les outils de paris propriétaires de The Action Network, montre que l’action de la sagesse frappe continuellement un côté de cette propagation.

Alors qu’une très légère majorité prend la Nouvelle-Orléans et les points, ces billets représentent 67% de l’argent parié, ce qui nous indique que les plus gros paris soutiennent Zion ce soir.

