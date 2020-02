Pélicans de la Nouvelle-Orléans – Cavaliers de Cleveland: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Pélicans de la Nouvelle-Orléans il a réussi à gagner à domicile contre Cavaliers de Cleveland par 116-104 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à domicile avec Los Angeles Lakers 118-109, alors que les visiteurs ont gagné à domicile contre Philadelphia 76ers par 108-94. Pélicans de la Nouvelle-OrléansAvec ce résultat, il est pour l’instant exclu des éliminatoires avec 25 victoires en 58 matchs. Pour sa part, Cavaliers de Cleveland, après le match, il serait hors des positions de barrage avec 17 victoires en 58 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

29/02/2020

Le premier trimestre a eu les deux concurrents en tant que protagonistes, avec des alternances sur le tableau de bord, en fait, les sections locales ont obtenu un partiel 11-2 au cours du quatrième, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 43-25 . Puis, au deuxième trimestre, il a coupé les distances Cavaliers de ClevelandEn fait, l’équipe a réalisé un partiel 11-2 lors du quatrième, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 27-30. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 70-55 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a de nouveau réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 13-2 et a réduit la différence aux valeurs minimales à la fin du quatrième et s’est terminée avec un résultat partiel de 25-28 (et un total de 95-83). Enfin, au dernier trimestre, les joueurs de Pélicans de la Nouvelle-Orléans ils ont maintenu leur différence sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 21-21. Après tout cela, le match s’est conclu avec un résultat final de 116-104 pour les joueurs de l’équipe locale.

Le triomphe de Pélicans de la Nouvelle-Orléans il est dû en partie aux 29 points, sept passes décisives et six rebonds de Brandon Ingram et les 24 points, deux passes décisives et trois rebonds de Zion Williamson. Les 31 points, trois passes décisives et quatre rebonds de Collin Sexton et les 16 points, cinq passes décisives et cinq rebonds de Kevin Porter ils n’étaient pas suffisants pour Cavaliers de Cleveland Je pourrais gagner le match.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de Pélicans de la Nouvelle-Orléans sera contre Los Angeles Lakers dans le Smoothie King Center, tandis que Cavaliers de Cleveland cherchera la victoire contre Indiana Pacers dans le Rocket Mortgage Fieldhouse. Consultez le calendrier complet de la NBA.