Pélicans de la Nouvelle-Orléans – Lakers de Los Angeles: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Los Angeles Lakers a été battu contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans en tant que visiteur pour 114-122 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont gagné à domicile contre Cavaliers de Cleveland par 116-104. De leur côté, les visiteurs ont perdu loin de chez eux avec Grizzlies de Memphis par 105-88. Avec ce résultat, Los Angeles Lakers parvient à s’imposer dans les positions de barrage avec 45 victoires en 58 matchs joués, tandis que Pélicans de la Nouvelle-Orléans, après le match, il resterait en dehors des play-offs pour l’instant avec 26 matchs gagnés sur 59 joués. Suivez le classement NBA après le match.

03/02/2020

Le premier trimestre a eu les deux équipes en tant que protagonistes, avec plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un 33-29. Après cela, au cours du deuxième trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 28-34. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 61-63 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre, l’équipe à domicile a réussi à surmonter le résultat et a terminé avec un résultat partiel de 34-30 (95-93). Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de Los Angeles Lakers ils ont réussi à surmonter le résultat, en fait, ils ont réalisé un partiel 11-0 et ont eu une différence maximale de huit points (112-120) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 19-29. Après tout cela, le match s’est conclu avec un résultat de 114-122 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Avec tout cela, les joueurs qui se sont le plus démarqués Los Angeles Lakers étaient Lebron James et Kyle kuzma, qui a obtenu 34 points, 13 passes décisives et 12 rebonds et 20 points, une passe décisive et quatre rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Zion Williamson et Lonzo Ball pour ses interventions dans le match, avec 35 points et sept rebonds et 19 points, neuf passes décisives et neuf rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Los Angeles Lakers sera contre Philadelphia 76ers dans le Staples Centertandis que la prochaine réunion du Pélicans de la Nouvelle-Orléans sera contre Minnesota Timberwolves dans le Smoothie King Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.