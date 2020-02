Pélicans de la Nouvelle-Orléans – Milwaukee Bucks: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Milwaukee Bucks battre Pélicans de la Nouvelle-Orléans loin de chez eux par 108-120 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont subi une défaite à l’extérieur contre Houston Rockets par 117-109, ajoutant un total de trois défaites consécutives lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont gagné à domicile pour Soleils de Phoenix par 129-108 et après le match, ils accumulent une série de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Milwaukee Bucks Il compte 42 matchs gagnés sur 49 joués, ce qui lui permet de se positionner en play-offs. Pour sa part, Pélicans de la Nouvelle-Orléans, après le match, il resterait en dehors des play-offs pour l’instant avec 20 victoires en 50 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

02/05/2020

À 03:53

CET

SPORT.es

Au cours du premier trimestre, il y a eu des alternances dans le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel de 14-2 au cours du quatrième, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a conclu avec un résultat de 33-26. Après cela, au deuxième trimestre, il a réduit les distances Milwaukee Bucks, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 28-32. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 61-58 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, même si finalement l’équipe visiteuse a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat partiel 24-42 (et un 85-100 global). Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs locaux ont de nouveau raccourci les distances au tableau d’affichage, même si cela n’a pas été suffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 23-20. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le score du match avec un résultat de 108-120 en faveur de Milwaukee Bucks.

Une grande partie de la victoire de Milwaukee Bucks a été cimenté de 34 points, six passes et 17 rebonds de Giannis Antetokounmpo et les 20 points, huit passes décisives et huit rebonds de Khris Middleton. Les 32 points, une passe décisive et sept rebonds de Brandon Ingram et les 20 points, quatre passes décisives et sept rebonds de Zion Williamson ils n’étaient pas suffisants pour Pélicans de la Nouvelle-Orléans Je pourrais gagner le match.

Le prochain match sera confronté Milwaukee Bucks avec Philadelphia 76ers dans le Forum Fiservtandis que la prochaine réunion du Pélicans de la Nouvelle-Orléans sera contre Chicago Bulls dans le United Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.