Pélicans de la Nouvelle-Orléans – Oklahoma City Thunder: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Oklahoma City Thunder gagné en tant que visiteur Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 118-123 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont remporté la victoire à domicile contre Portland Trail Blazers par 138-117, tandis que les visiteurs ont perdu à la maison avec San Antonio Spurs par 106-114. Oklahoma City Thunder, avec ce résultat, s’installe en play-offs avec 32 victoires en 54 matchs joués. Pour sa part, Pélicans de la Nouvelle-Orléans, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage pour l’instant avec 23 victoires en 54 matchs. Vérifiez le classement NBA après le match.

14/02/2020

Le premier quart avait plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un 30-29. Ensuite, le deuxième trimestre a également connu des alternances sur le tableau de bord jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 28-37. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 58-66 points avant la pause.

Le troisième trimestre a de nouveau connu plusieurs changements de leader du tableau de bord, qui se sont soldés par un résultat partiel de 35-32 et un total de 93-98. Enfin, le dernier trimestre a de nouveau eu les deux équipes en tant que protagonistes, avec des mouvements sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 25-25, terminant ainsi le match avec un résultat final de 118-123 en faveur de équipe visiteuse

Pendant le match, ils se sont démarqués Danilo Gallinari et Chris Paul pour sa contribution à l’équipe, après avoir obtenu 29 points, une passe décisive et deux rebonds et 14 points, 12 passes décisives et huit rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Zion Williamson et Jj Redick pour ses actions dans le match, avec 32 points, une passe décisive et six rebonds et 24 points, trois passes décisives et deux rebonds respectivement.

Dans le prochain match NBA Pélicans de la Nouvelle-Orléans fera face Portland Trail Blazers dans le Centre de mode, tandis que Oklahoma City Thunder cherchera la victoire contre Denver Nuggets dans le Arène énergétique de Chesapeake. Consultez le calendrier complet de la NBA.