Pélicans de la Nouvelle-Orléans – Portland Trail Blazers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Pélicans de la Nouvelle-Orléans a remporté la victoire à domicile contre Portland Trail Blazers par 138-117 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont gagné à domicile contre Indiana Pacers par 117-124, donc après ce résultat, ils ajoutent un total de quatre victoires consécutives, tandis que les visiteurs ont également battu à domicile Miami Heat par 115-109. Avec ce résultat, pour le moment Pélicans de la Nouvelle-Orléans Il serait hors des positions de barrage avec 22 victoires en 53 matchs joués. Pour sa part, Portland Trail Blazers, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 25 matchs gagnés sur 54 joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

02/12/2020

Le premier quart a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un partiel 21-2 au cours du quatrième, même si finalement l’équipe à l’extérieur a fini par prendre ses distances et a conclu avec un résultat de 27-36. Après cela, au cours du deuxième trimestre, l’équipe locale a réduit les distances et minimisé la différence de points à la fin du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 36-29. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 63-65 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, il y a eu un retour de l’équipe à domicile, en fait, l’équipe a obtenu un partiel au cours de ce quart de 13-2 et est venue gagner par 21 points (104-83) et s’est terminée avec un résultat partiel de 41 -21 (et un total de 104-86). Enfin, au dernier trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile se sont distancés sur le tableau de bord, ont atteint une différence de 26 points (116-90) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 34-31, mettant ainsi fin au match avec un résultat fin du 138-117 en faveur des locaux.

Pendant le match, ils se sont démarqués Zion Williamson et Jrue Holiday pour sa contribution à l’équipe, après avoir obtenu 31 points, cinq passes décisives et neuf rebonds et 16 points, 10 passes décisives et quatre rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Hassan Whiteside et Damian Lillard pour ses interventions à la rencontre, avec 17 points, trois passes décisives et 14 rebonds et 20 points, six passes décisives et cinq rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Pélicans de la Nouvelle-Orléans sera contre Oklahoma City Thunder dans le Smoothie King Center. De son côté, le prochain adversaire de Portland Trail Blazers sera Grizzlies de Memphis, avec lequel vous verrez les visages dans le Fedexforum. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.