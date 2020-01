Pélicans de la Nouvelle-Orléans – Spurs de San Antonio: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

San Antonio Spurs réussi à gagner Pélicans de la Nouvelle-Orléans loin de chez eux par 117-121 un nouveau jour de la NBA. La veille, les locaux ont gagné à domicile contre Grizzlies de Memphis 116-126, tandis que les visiteurs ont également gagné à l’extérieur Soleils de Phoenix par 118-120, donc après ce résultat, ils complètent une série de quatre victoires consécutives. Avec ce résultat, pour le moment San Antonio Spurs Il resterait en dehors des positions de barrage avec 19 matchs gagnés sur 42 joués. Pour sa part, Pélicans de la Nouvelle-Orléans, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage pour l’instant avec 17 matchs gagnés sur 44 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

23/01/2020

Loi 24/01/2020 à 11:50

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, même si finalement l’équipe visiteuse a fini par prendre ses distances et a conclu avec un résultat de 24-31. Par la suite, au deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont augmenté leur différence, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 10-0 et ont augmenté la différence à un maximum de 17 points (26-43) au cours du quatrième, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 27-29. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 51 à 60 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, a augmenté la différence à un maximum de 19 points (54-73) jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 31-34 (82-94). Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe à domicile a de nouveau réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, elle a réalisé un partiel au cours de ce quart de 11-2, bien qu’il n’ait pas été suffisant pour remporter la victoire du match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 35-27. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 117-121 en faveur de San Antonio Spurs.

La victoire de San Antonio Spurs il était basé sur les 32 points, deux passes et 14 rebonds de Lamarcus Aldridge et les 20 points, une passe décisive et cinq rebonds de Demar Derozan. Les 14 points, 12 passes décisives et huit rebonds de Lonzo Ball et les 22 points, trois passes décisives et sept rebonds de Zion Williamson ils n’étaient pas suffisants pour Pélicans de la Nouvelle-Orléans Je pourrais gagner le match.

Dans le prochain crash de la compétition Pélicans de la Nouvelle-Orléans fera face Denver Nuggets dans le Smoothie King Center. Pour sa part, San Antonio Spurs cherchera la victoire contre Soleils de Phoenix dans le At & t Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.

.