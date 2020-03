Pélicans de la Nouvelle-Orléans – Timberwolves du Minnesota: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Minnesota Timberwolves gagné à l’extérieur pour Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 134-139 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Los Angeles Lakers 114-122, ajoutant un total de quatre défaites consécutives à leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont également subi une défaite à domicile avec Dallas Mavericks par 91-111. Avec ce résultat, pour le moment Minnesota Timberwolves resterait en dehors des positions de play-off avec 17 matchs gagnés sur 59 joués, tandis que Pélicans de la Nouvelle-Orléans, après le match, il resterait en dehors des positions de play-off pour l’instant avec 26 victoires en 60 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

Le premier quart a été caractérisé par différents changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel 11-2 au cours du quatrième et se sont terminés avec un 31-28. Par la suite, au cours du deuxième trimestre il y a eu un retour des visiteurs, en fait, ils ont atteint un 17-1 partiel au cours du quatrième et ont augmenté la différence à un maximum de sept points (63-70) au cours du quatrième, qui a conclu avec un résultat partiel de 37-44. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 68-72 points avant la pause.

Le troisième trimestre a de nouveau connu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 43-37 et un total de 111-109. Enfin, au dernier trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à vaincre le résultat, en fait, ils ont réalisé un partiel 11-2 et sont venus gagner par 11 points (122-133) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 23 -30. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat de 134-139 en faveur de l’équipe visiteuse.

Pendant le match, ils se sont démarqués Malik Beasley et D’Angelo Russell pour sa contribution à l’équipe, après avoir obtenu 28 points, quatre aides et trois rebonds et 23 points, huit aides et trois rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Jrue Holiday et Lonzo Ball pour ses interventions lors de la rencontre, avec respectivement 27 points, 12 passes décisives et 10 rebonds et 26 points, huit passes décisives et cinq rebonds.

Le prochain choc de Pélicans de la Nouvelle-Orléans sera contre Dallas Mavericks dans le American Airlines Center, tandis que Minnesota Timberwolves fera face Chicago Bulls dans le Centre cible. Consultez le calendrier complet de la NBA.