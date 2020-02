Pelicans vs. Blazers Preview: Arrêter une étoile imparable

Qui: Pélicans de la Nouvelle-Orléans contre Portland Trail Blazers

Quand: Mardi 11 février, 20 h 00 HE

Où: Smoothie King Center

Comment regarder: Fox Sports La Nouvelle-Orléans

Aucun joueur de la NBA ne joue à un niveau plus élevé ces dernières semaines que Damian Lillard. Au cours des 10 derniers matchs entrés mardi, Lillard a une moyenne de 41,5 points, 9,4 passes décisives, 5,7 rebonds tout en tirant 51,5% du terrain, 51,5% du territoire à trois points et 91,6% de la ligne.

Cela rend le match de mardi entre les Trail Blazers et les Pelicans encore plus intrigant. Les deux parties ont pourchassé les Grizzlies de Memphis et la huitième tête de série dans la Conférence de l’Ouest. En entrant mardi, les Blazers ont 2,5 matchs de retard tandis que les Pelicans ont cinq matchs de retour.

Les Blazers auront leur mot à dire dans la course aux séries éliminatoires dans les prochains matchs. Portland se rendra à Memphis mercredi pour mettre fin à la première moitié de leur saison régulière avant de retourner dans leur camp natal contre la Nouvelle-Orléans pour ouvrir la seconde moitié de la saison.

Compte tenu de leur situation actuelle, les deux matchs entrent dans le statut de must-win pour les Pélicans et, en particulier le match à domicile de mardi. La Nouvelle-Orléans a remporté cinq des sept derniers matchs, s’alignant presque à l’identique sur les six victoires de Portland lors des huit derniers matchs.

Les défaites contre Portland dans l’un de leurs deux matchs à venir pourraient s’avérer mortelles dans la poursuite des séries éliminatoires. Bien que les pélicans maintiennent l’un des horaires les plus faciles dans la dernière ligne droite, être hors course avant annule alors les avantages de l’horaire.

Tout cela fait du match de mardi le plus gros match de la saison à ce jour.

