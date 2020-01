Pelicans vs Celtics Preview: Questions et réponses avec CelticsWire

Qui: Pélicans de la Nouvelle-Orléans chez Boston Celtics

Quand: Samedi 11 janvier, 19 h 00 HE

Où: Jardin TD

Comment regarder: Fox Sports La Nouvelle-Orléans

Au lieu d’un aperçu plus typique, nous avons plutôt profité de l’occasion pour parler à Justin Quinn de CelticsWire de la saison de Boston, comment ils se comparent à Lonzo Ball et comment les deux équipes se comparent.

LonzoWire: Pouvez-vous me donner un aperçu de la saison des Celtics jusqu’à présent?

Justin Quinn: Les Boston Celtics ont commencé beaucoup plus fort que prévu, avec Jaylen Brown et Jayson Tatum, en particulier, montrant des sauts de développement cristallisés en une unité cohérente par le leadership du nouvel arrivant Kemba Walker. Gordon Hayward, beaucoup plus beau, a également été un facteur important dans l’excellent départ.

Il y a eu un peu de trébuchement depuis que le malaise de la mi-saison, la loi des moyennes, un horaire chargé, les blessures et les maladies se sont conjugués pour ralentir Boston vers une bonne équipe avec quelques problèmes structurels qui ont encore besoin d’attention si l’équipe planifie vraiment pour concourir pour un championnat au printemps.

LW: Comment les Celtics affrontent-ils Lonzo Ball? Qui voyez-vous comme les principaux défenseurs de lui?

JQ: Très bien avec tant de défenseurs longs et variés. Même si Ball manipulera probablement le rocher pour les Pels, ils ne s’attendront pas à ce que Walker le garde beaucoup. Cet honneur reviendra probablement à Jaylen Brown en défense, Walker couvrant Jrue Holiday. Nous avons également pu voir l’aide de Tatum et Hayward.

La Nouvelle-Orléans n’a peut-être pas l’avantage du talent, mais elle ne présente pas non plus de couverture naturelle pour Walker, nous pouvons donc voir un peu plus de minutes Marcus Smart que d’habitude.

LW: Comment les Celtics gagnent-ils le match de jeudi? Comment gagne la Nouvelle-Orléans?

JQ: Boston gagnera si elle peut utiliser le style de jeu à mouvement rotatif et permutant qui a contribué à son succès en début de saison. Il est vraiment difficile de les garder lorsqu’ils communiquent et font circuler le ballon – tôt ou tard, cela génère des regards ouverts que tous leurs débutants sont capables de clouer. Ils ont joué avec un manque général d’urgence ces derniers temps, bien que les équipes aient pu en profiter, surtout plus tôt dans les matchs.

À ce stade, si la Nouvelle-Orléans peut sortir et frapper durement les Celtics, construisant une avance à deux chiffres au début, elle a de meilleures chances de gagner d’après ce que nous avons vu de Boston au cours de ses trois derniers matchs. . Jouez dur, exécutez bien et gardez la tête haute lorsque vous manquez, en reprenant la défense.

Boston devrait avoir faim pour une victoire, donc ces premières minutes pourraient bien décider du match.

.