Pélicans vs Lakers Pick & Sharp Report: Comment les pros parient LeBron vs Zion mardi soir

Photo par Ezra Shaw / .. Sur la photo: Zion Williamson # 1 des pélicans de la Nouvelle-Orléans

26 févr.2020, 20:45 EST Les parieurs Sharp (alias les parieurs professionnels) ont clairement fait leur choix pour le match Pélicans contre Lakers de mardi (22 h HE). sur Zion ou LeBron? Découvrez notre ventilation complète sur l’action pointue ci-dessous.

LeBron, Zion et AD. De quoi d’autre avons nous besoin? La recrue passionnante de la Nouvelle-Orléans mène les Pélicans à Los Angeles pour affronter les Lakers et, sans surprise, ce match entraînera une énorme poignée de paris ce soir.

L’argent intelligent trouve également son chemin vers cette confrontation clé, forçant les fabricants de cartes à faire des ajustements à l’échelle du marché tout au long de la journée.

Jetons un regard détaillé sur les pros qui parient les Pélicans contre les Lakers (22 h HE).

Rapport Pélicans contre Lakers Sharp

Cinquante-trois pour cent des paris frappent les Pélicans, mais le pourcentage d’argent réel parié, combiné avec les outils de paris propriétaires de The Action Network, montre que l’action de la sagesse frappe continuellement un côté de cette propagation.

