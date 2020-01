Pelicans vs Nuggets Preview: Aller de l’avant après Zion-mania

Qui: Pélicans de la Nouvelle-Orléans contre Nuggets de Denver

Quand: Vendredi 24 janvier, 20 h 00 HE

Où: Smoothie King Center

Comment regarder: Fox Sports La Nouvelle-Orléans

Avec la folie et le chaos des débuts de Zion Williamson dans le rétroviseur, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans peuvent maintenant se normaliser avec leur recrue vedette dans l’alignement.

Après avoir été blessés toute la saison, les Pélicans seront aussi proches de leur pleine force que tout au long de la saison lorsqu’ils affronteront un Denver Nuggets épuisé. Seul Kenrich Williams a été exclu pour la Nouvelle-Orléans avant le match de vendredi contre le Denver. Pendant ce temps, Denver sera privé de Mason Plumlee, Jamal Murray et Paul Millsap. Gary Harris et Michael Porter, Jr. sont répertoriés comme douteux.

Les absences de Denver créent une opportunité inattendue pour les Pélicans de gagner.

Contenir Nikola Jokic sera la plus grande tâche. Derrick Favors, Williamson et Jaxson Hayes le défendront probablement, Hayes présentant la confrontation la plus intrigante.

Il sera intéressant de voir comment les Pélicans gèrent Williamson dans un environnement de jeu plus naturel qui ne sera pas aussi chaotique que ses débuts.

.