Pels C Derrick favorise l’un des joueurs les plus sous-estimés

Dan Favale de Bleacher Report a approfondi les rôles des joueurs de la ligue en écrivant les cinq joueurs les plus sous-estimés de la NBA.

Le grand Derrick Favors de New Orleans Pelicans figurait sur la liste.

Pour la plus grande preuve de son appartenance, comparez l’efficacité défensive des Pélicans lors des 25 premiers matchs et ce nombre depuis.

Favors n’a joué que dans 10 des 25 premiers matchs, et deux de ses apparitions n’ont duré que huit minutes sur le terrain.

À cette époque, les Pélicans se sont classés au 28e rang de la défensive à 114,4, selon les statistiques de la NBA.

Depuis, leur cote défensive est de 109,8, bon pour le 10e meilleur classement de la ligue.

“Ce n’est pas un hasard. Les pélicans n’ont pas établi la profondeur derrière Favors, et plus important encore, il est une présence stable autour du panier – quelqu’un qui décourage les tirs et limite les opportunités de score de la deuxième chance », écrit Favale.

Lorsque Favors est sur le terrain, la défense de la Nouvelle-Orléans s’améliore de 5,3 points pour 100 possessions, selon Favale.

«Alors que Jrue Holiday, Lonzo Ball et Brandon Ingram assument toutes des missions plus difficiles sur une base de jeu à jeu, Favors est le gars de la colle qui aide à maintenir tout et tout le monde ensemble.»

Cela aide également à savoir dans quelle mesure Favors s’intègre à Zion Williamson en attaque. Alors que sur l’Utah Jazz, comme Favale l’a noté, le style de jeu de Favors s’est heurté au centre Rudy Gobert, car les deux préfèrent jouer près du panier.

Williamson peut se déplacer suffisamment loin avec le ballon, ce qui lui permet d’étendre le terrain et de ne pas obstruer le couloir avec des faveurs déjà dans le poteau.

Selon Favale, l’équipe gagne plus de 16,9 points pour 100 possessions lorsque Favors et Williamson sont sur le terrain. Bien qu’il s’agisse d’un petit échantillon, cela indique à quel point la place de Favors dans la rotation aide l’équipe, même s’il n’est pas un All-Star.

