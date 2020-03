Pensez-vous que la saison NFL 2020 sera annulée en raison de Covid-19?

La NFL a annoncé qu’elle poursuivrait ses activités comme d’habitude avec le projet d’avancement comme prévu du 23 au 25 avril. C’est une bonne nouvelle pour moi. J’apprécierai le brouillon me donnant une rupture avec la réalité et la pandémie de coronavirus.

Cependant, il reste encore à savoir si la NFL commencera la saison à temps, et nous commencerons le sac postal cette semaine là-bas.

Avez-vous une question à laquelle vous aimeriez que Geoff réponde la prochaine fois? Frappez-le sur Twitter ou Instagram.

Réflexions sur Interview de Kirk Herbstreit sur TMZ? Partagez-vous des préoccupations similaires à propos du football en août? Ou est-il trop tôt pour appeler (probablement)? – @jdtubb

Pour ceux qui ne le savent pas, Herbstreit a dit qu’il serait “choqué” si nous avions le football universitaire ou la NFL cet automne en raison de Covid-19.

Mon opinion est la même depuis quelques semaines: qui sait!

Je ne comprends pas la hâte d’annuler la saison de football, quand le camp d’entraînement ne commencera pas avant quatre mois. C’est un LONG temps, surtout quand on a l’impression que chaque jour dure une semaine. Nous n’avons aucune idée de ce que sera le paysage de notre pays dans deux mois, encore moins dans quatre mois. Le premier dimanche de la saison de la NFL n’a pas lieu avant le 13 septembre, et les gens discutent déjà de ce retard.

Et croyez-moi, je comprends. Ma femme est infirmière. Je vois plus de mises à jour sur la situation dans notre ville que le public. Je sais ce qui se passe en dehors du football. Cependant, nous avons besoin de raisons dans la vie pour être optimistes, et je vais espérer une saison dans la NFL jusqu’à ce qu’il n’y ait pas de saison. Je suis peut-être idiot d’être si positif, bien que le temps nous le dise.

Cela étant dit, il y a une autre grande préoccupation à propos de commencer la saison à temps qui n’est pas exactement le virus. C’est le manque de temps de préparation pour les joueurs de la NFL.

Les gymnases et les installations sont fermés, et les joueurs doivent faire preuve de créativité pour faire leur travail de préparation dès maintenant. C’est un énorme problème, à mon avis, et pourrait être la raison pour laquelle le début de la saison est retardé. Si les gymnases ne sont pas ouverts avant le 1er mai, je commencerai à m’inquiéter davantage de la nouvelle saison qui commence à l’heure.

Préférez-vous que la saison complète de la NFL 2020 soit jouée sans fans présents, ou une saison de 8 à 12 matchs avec des fans présents? – @ dkrom59

Personnellement, je préfère voir plus de football qu’autrement, donc je prendrai des matchs sans fans. Il aurait essentiellement l’atmosphère du quatrième trimestre d’un match de pré-saison. En tant que joueur, je détesterais ça.

Les joueurs se nourrissent du jus dans le stade. Nous jouons mieux quand nous obtenons cette ambiance des fans. Le bruit, l’énergie et l’émotion dans le stade viennent tous de la foule. Ce serait perdu sans fans. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises sur Twitter, je pense que la NFL fera tout ce qui est en son pouvoir pour jouer cette saison, même si elle est sans fans.

Donc, si je devais deviner, la saison de la NFL commencerait soit normalement, soit sans fans, mais elle ne sera pas retardée si la raison est d’attendre les fans.

Les rumeurs disent que le Vikings pourrait chercher à bouger Riley Reiff à l’intérieur pour garder et rédiger un tacle avec l’un de leurs choix de première ronde. Est-il facile pour un tacle de longue date de commencer à jouer la garde? Quels traits se transfèrent bien et lesquels ne le font pas? – @BarlowPeter

Je serais normalement contre un tacle qui se déplace à l’intérieur si tard dans sa carrière, mais Reiff a la plupart des traits nécessaires pour le faire. Les gens suggèrent souvent de déplacer les plaqués vers les gardes parce qu’ils supposent que jouer la garde est plus facile, ce qui n’est bien sûr pas le cas.

Lorsqu’un tacle se déplace à l’intérieur, il réussira si ses mains sont bonnes, mais ses pieds sont juste un peu trop lents pour le tacle. Vous pouvez survivre en garde avec de bonnes mains et des pieds «plus lents». Vous ne pouvez pas survivre au mouvement si vos mains sont mauvaises au tacle et vos pieds sont mauvais. Se déplacer à l’intérieur ne fait qu’aggraver les problèmes de main. Reiff n’a pas de problème avec ses mains, à mon avis, donc le changement peut être fait.

La dernière question est de savoir si Reiff veut ou non faire cela, ce que je ne pense pas qu’il le ferait. Mais il n’a peut-être pas le choix.