Perdant aux Celtics, Tobias Harris affirme que les Sixers ont les yeux rivés sur le classement

Les Philadelphia 76ers sont absolument des prétendants au titre. Ils ont le talent qu’il faut pour vraiment lutter et concourir pour un titre. Cependant, ce n’est pas souvent que vous voyez une graine 6 remporter un titre NBA.

La seule fois où cela s’est produit, ce sont les Houston Rockets de 1995 et ils avaient une expérience de championnat sur laquelle s’appuyer. Cette équipe des Sixers? Pas tellement.

Pour arriver là où ils veulent aller, ils doivent commencer à grimper au classement à l’Est. Considérant qu’ils commenceraient les séries éliminatoires sur la route, où ils ne sont que 9-17, si la saison devait se terminer maintenant, il est temps de vraiment jeter un coup d’œil au classement et de voir ce qui doit se passer.

“À quel point? Il y a probablement 10 matchs », a déclaré Tobias Harris au classement. «Vous divisez la saison en différentes sections. Cela arrive vers la fin de la pause des étoiles et à partir de là, nous devons clore le match et revenir de la pause des étoiles et vraiment trouver notre rythme et nous préparer pour les séries éliminatoires. “

Al Horford a également ajouté qu’il les avait également examinés. Cela semblait être une occasion manquée après être tombé aux Boston Celtics samedi soir.

“Je les ai regardés”, a déclaré Horford. “Nous l’avons déjà examiné. Nous en sommes évidemment conscients, nous ne sommes pas là où nous voulons être, mais nous le regardons certainement. “

Les Sixers ont maintenant trois matchs de retard sur les Celtics pour la troisième tête de série et sont également trois matchs derrière les Miami Heat pour la quatrième place. Considérant que les Heat sont leur prochain adversaire lundi, cela leur donne une autre occasion de faire un pas en avant et de gagner un match dans la course à l’avantage du terrain.

“C’est très important”, a ajouté Horford. «Nous comptions sur ce soir. Nous n’étions pas en mesure de le faire et maintenant nous avons une tâche très difficile à Miami et nous devons nous concentrer sur cela et commencer à rattraper notre retard. Cela commence avec ce match à Miami. »

Les Sixers et le Heat s’affrontent à 19 h 30. HNE le lundi soir.

