Performances les plus impressionnantes des futurs joueurs de la NBA

Avant de se rendre à la NBA, de nombreuses superstars d’aujourd’hui ont eu la chance de se montrer dans le tournoi annuel de la NCAA. Le tournoi de cette année ayant été annulé en raison de la pandémie de coronavirus, c’est le bon moment pour revenir sur certaines des meilleures performances de March Madness qui ont aidé à lancer la carrière de certaines des meilleures stars de la ligue.

1- Carmelo Anthony – 2003

La sensation de première année Carmelo Anthony a mené Syracuse jusqu’à son premier championnat national – le seul dans l’histoire du programme.

Melo a commencé le tournoi assez lentement, mais l’a allumé une fois que Syracuse a atteint l’Elite Eight. Lors de ces trois derniers matchs, l’adolescent talentueux a accumulé 24,3 points et 11,3 rebonds par match tout en tirant à 54,9% sur le terrain.

2. Kemba Walker – 2011

Le parcours de l’équipe de basket-ball UConn 2011 est l’un des meilleurs de l’histoire du tournoi. Derrière cette course magique de March Madness, il y avait le meneur junior Kemba Walker.

La star de 6 pieds 1 pouce a récolté 23,5 points, 6,0 rebonds et 5,7 passes décisives tout en gardant les Huskies en vie avec d’innombrables coups d’embrayage.

3. Steph Curry – 2008

La course de Curry et de Davidson, 10 têtes de série, à l’Elite Eight en 2008 est l’une des plus mémorables de l’histoire du tournoi.

Cette année-là, Curry était vraiment un seul homme avec une moyenne de 32 points par match tout en frappant 23 de ses 52 trois points alors que Davidson traversait Gonzaga, Georgetown et Kansas avant de tomber à peine contre l’éventuel champion Jayhawks.

4. Anthony Davis – 2012

Les 13,0 points de Davis par match peuvent ne pas sembler trop impressionnants, mais il était clair en 2012 que le futur choix global n ° 1 était le meilleur joueur au sol.

Davis a enregistré 12,3 rebonds et 3,0 passes décisives par match pour accompagner ses points pendant le tournoi, mais ce sont ses 4,8 blocs ridicules par match qui ont mis sa course historique en perspective.

5. Joakim Noah – 2006

Comme Anthony Davis, Noah n’était pas trop impressionnant quand il s’agit de marquer. Cependant, aux côtés de son coéquipier en première ligne Al Horford, Noah a récolté en moyenne 16,2 points, 9,5 rebonds et 4,8 blocs par match tout en menant la Floride à leur premier des deux titres en deux saisons.

6. Carsen Edwards – 2019

Lors de la dernière édition de March Madness, la garde de Purdue, Carsen Edwards, a présenté l’un des meilleurs affichages de scores de mémoire récente. Bien que les Chaudronniers aient été éliminés en Elite Eight par l’éventuelle championne Virginia, les 34,8 points d’Edwards par match dont 42 contre Villanova et Virginia suffisent pour placer Edwards sur cette liste.

7. Blake Griffin – 2009

Bien que Griffin et les Oklahoma Sooners n’aient pas dépassé l’Elite Eight en 2009, l’attaquant de haut vol était un homme parmi les garçons dans ses quatre matchs de tournoi de la NCAA.

Le futur All-Star à six reprises a accumulé 28,5 points et 15,0 rebonds sans effort tout en tirant à 78% très efficace sur le terrain.

8. Derrick Rose – 2008

La même année que la course historique de Curry, l’étudiant de première année de Memphis et l’entraîneur-chef John Calipari ont mené les Tigres sur une course historique au match de championnat.

En six matchs, D-Rose a récolté 20,8 points, 6,5 rebonds et 6,0 passes décisives par match tout en tirant à 51,8% sur le terrain.

9. Buddy Hield – 2016

Bien que cela se soit terminé par une embarrassante défaite de 44 points contre Villanova dans le Final Four dans lequel le tireur d’élite d’Oklahoma n’a marqué que neuf points tout en tirant 1-8 au-delà de l’arc, la course de Hield en 2016 était toujours incroyable.

36 points contre VCU au deuxième tour et 37 contre l’Oregon en Elite Eight, Hield a récolté 20 tirs à trois points en cinq matchs de tournoi.

10. Frank Kaminsky – 2015

Kaminsky a été une déception depuis qu’il a été repêché n ° 9 au total lors du repêchage de 2015, mais si vous considérez son tournoi NCAA organisé quelques semaines auparavant, la sélection était une évidence.

Un joueur de sept pieds avec un jeu de jambes lisse et un toucher doux, Kaminsky a en moyenne 22 points et 9,3 rebonds par match tout en menant les Badgers du Wisconsin au match du Championnat national pour la deuxième fois seulement de l’histoire du programme.