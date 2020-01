‘Péril! Le plus grand de tous les temps “nous a également permis de parler des déchets de niveau GOAT

Jusqu’à mardi soir, Brad Rutter pouvait légitimement être le meilleur Jeopardy! joueur de tous les temps. Personne dans l’histoire du jeu télévisé n’a gagné plus d’argent que lui. Le joueur qui avait peut-être la meilleure prétention d’être le plus grand de tous les temps, Ken Jennings, avait perdu contre Rutter à trois reprises dans le tournoi des champions de Jeopardy!.

Mais lors de l’événement Greatest of All Time de l’émission, Rutter n’est même jamais devenu un facteur dans la compétition. Il a détruit quelques doubles quotidiens qui l’ont mis dans des déficits ponctuels dont il ne s’est jamais remis, et il a également semblé lent sur le buzzer jusqu’à ce qu’il ne reste plus que des indices de valeur inférieure. Il n’a remporté aucun match lors du premier à trois tournois.

La performance de Rutter dans un événement aux heures de grande écoute était embarrassante en elle-même, mais peut-être aucun moment n’a été aussi humiliant – aussi cruel, joyeusement sauvage ou drôle de poing – que lorsque le troisième concurrent, James Holzhauer, a envoyé cette barbe à Rutter entre le premier et la deuxième moitié de la finale du tournoi de mardi.

Si vous êtes Brad, vous devez aller voir James dans les coulisses ou dans le parking juste après le spectacle. La troisième place remporte toujours assez d’argent pour obtenir une caution. Money.pic.twitter.com/jmetcjEsL9

– Chris Rosenthall (@ ChrisRosie22) 15 janvier 2020

Une grande partie des difficultés de Rutter tout au long de la compétition aurait pu être Holzhauer, qui est sans doute le joueur le plus impressionnant (sinon tout à fait le «plus grand») de Jeopardy! histoire. Il détient tous les records que Kennings ou Rutter n’ont pas, y compris les gains les plus élevés de 131 127 $ en un seul match. Holzhauer est un joueur de sport professionnel, et est connu pour ses stratégies hyper agressives, qui consistent à sélectionner d’abord des indices de grande valeur et à parier gros chaque fois qu’il a l’occasion de payer un Daily Double.

En bref: il était la kryptonite de Rutter. Rutter, un ancien savant au bol de quiz aux manières douces de Pennsylvanie, a admis dans un segment enregistré qu’il craignait de ne pas avoir atteint son apogée. Holzhauer a tout fait pour confirmer ces craintes, parlant à maintes reprises avec la lointaine troisième place à la fois pendant le tournoi et en ligne.

J’ai deux esprits là-dessus.

La première est, comment ose Holzhauer? Rutter a eu quatre mauvais jours de futilités, mais une partie de cela était due à une chance stupide. Et Holzhauer n’a pas eu à frapper l’homme quand il était à terre. Par exemple, Jennings a gracieusement remercié Rutter sur Twitter, soulignant que “pendant plus d’une décennie, [Rutter has] avait vraiment la seule revendication crédible en tant que Jeopardy GOAT. »Holzhauer, qui était le premier perdant du tournoi, n’a pas vraiment le droit de commenter les performances d’un autre joueur.

D’un autre côté: LOOOOOOOOOOOOOOL TALK THIT SHIT DORK. Quelque chose comme le tournoi le plus grand de tous les temps ne se reproduira peut-être jamais, alors pourquoi mettre des airs? Pourquoi être autre chose que vous-même? Les grands concurrents se moquent, et il ne fait aucun doute que Holzhauer est l’un des meilleurs, même si mardi a prouvé qu’il n’est pas le meilleur. Même Jennings, la CHÈVRE nouvellement couronnée, a déposé une claque vicieuse.

Rutter fait des jeux télévisés depuis longtemps et a été dans la position de Holzhauer beaucoup plus souvent qu’autrement. Il devrait être en mesure de prendre la parole poubelle dans la foulée. Et s’il bouillonnait à l’intérieur, c’est sa faute de ne pas avoir accumulé la couche calleuse autour de son cœur que tous les vrais champions ont.

(Et pour mémoire: Rutter est entré dans un décent, bien que naturellement moins pointu, applaudisse Holzhauer sur Twitter.)

D’une certaine manière, le moment était une parfaite encapsulation du Jeopardy! Le plus grand tournoi de tous les temps lui-même: la bêtise inhérente et le plaisir de jouer à des trivia pour de l’argent, et le sérieux et la compétitivité doivent être aussi bons. Et à tout le moins, Rutter peut prendre ombrage dans le fait que Holzhauer a estimé qu’il valait le souffle. Parmi les meilleurs, vouloir humilier son adversaire est peut-être le plus vrai signe de respect.