Perkins se demande comment Irving et Durant vont s’intégrer sur le terrain

Bien qu’ils aient joué ensemble pendant un court moment à Cleveland, l’ex-coéquipier de Kyrie Irving, Kendrick Perkins, n’est pas le plus grand fan du meneur des Brooklyn Nets. Perkins a récemment été impliqué dans un bœuf Twitter avec la superstar des Brooklyn Nets Kevin Durant, mais les anciens coéquipiers d’Oklahoma City Thunder semblent s’entendre en dehors de cet incident.

En fait, Perkins a une fois de plus montré son respect pour Durant quand il a parlé de la superstar de Brooklyn lors de son apparition à 93,7 WEEI’s Dale et Keefe à Boston. Cependant, l’ancien centre NBA devenu analyste n’était, une fois de plus, pas si gentil avec Irving.

Après avoir déchiré le meneur des Nets, Perkins a exprimé sa préoccupation quant à la façon dont les choses se passeront à Brooklyn lorsque les deux joueront ensemble:

Lorsque vous avez Kevin Durant dans votre équipe, vos chances de gagner sont élevées. Je ne sais tout simplement pas – je sais que ce sont de bons amis en dehors du terrain. Je ne sais tout simplement pas à quel point ça va s’accorder avec eux deux. Parce que tu ne connais jamais Kyrie. Et je pense que ce sera un défi quand ils commenceront à jouer pour l’amener et le tenir responsable.

Perkins a ensuite déclaré que Irving avait été brusquement rayé du match de lundi contre les Philadelphia 76ers, malgré une journée de congé dimanche, comme quelque chose qui ne se passerait pas bien avec Durant:

Je connais le joueur, la personne compétitive que Kevin Durant est, il va être – vous savez, je pense qu’il y aura plusieurs fois qu’il se cognera la tête avec Kyrie. Parce qu’une chose à propos de KD, il adore jouer au basket et il a un QI élevé pour le basket – et Kyrie ne va pas pouvoir le tromper. Et, espérons-le, dans lequel je pense qu’il le fera, KD sera le gars, le leader pour l’appeler.

Malheureusement pour les fans des Nets et le monde du basket-ball, personne ne verra à quoi ressembleront Irving et Durant en tant que duo de Brooklyn, l’équipe ne s’attendant pas à ce que l’attaquant joue en 2019-2020.

